11 साल की मासूम का किया रेप, मुंह न खोलने के लिए बच्ची के हाथ में थमाए 150 रुपये, ऐसे खुला राज

शुरुआती जांच के अनुसार घटना बुधवार शाम को हुई जब पीड़ित बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर पास के एक अधूरे निर्माणाधीन भवन में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची को 150 रुपये दिए और उसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहा। घटना के बाद बच्ची जब घर लौटी तो उसके पास पैसे देखकर परिजनों को शक हुआ। पूछताछ करने पर बच्ची ने पूरी घटना बताई। इस खुलासे के बाद परिवार तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।