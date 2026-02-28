US Iran Tensions: ईरान से वार्ता पर बोले डोनाल्ड ट्रंप-‘हमें बड़ा फैसला लेना है, वे बहुत मुश्किल और खतरनाक लोग हैं’

टेक्सास में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमें एक बड़ा फैसला लेना है। आप जानते हैं, यह आसान नहीं है। हमें बहुत बड़ा निर्णय लेना है। हमारे सामने एक ऐसा देश है, जो 47 वर्षों से लोगों के हाथ-पैर और चेहरे उड़ा रहा है। वे जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सिर्फ अमेरिकियों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी।” ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका के सामने बड़ा फैसला है और कोई भी समझौता अर्थपूर्ण होना चाहिए।