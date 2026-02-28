28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

US Iran Tensions: ईरान से वार्ता पर बोले डोनाल्ड ट्रंप-‘हमें बड़ा फैसला लेना है, वे बहुत मुश्किल और खतरनाक लोग हैं’

US-Iran Tensions: परमाणु को लेकर जारी वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को “खतरनाक” बताया और कहा कि अमेरिका को बड़ा फैसला लेना है। जानें बातचीत और बढ़ते तनाव पर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 28, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Washington Post)

US President Donald Trump on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की वार्ता गुरुवार को जिनेवा में हुई, जबकि आज एक और दौर की बातचीत प्रस्तावित है। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को “बहुत मुश्किल” और “बहुत खतरनाक” बताया और कहा कि परमाणु वार्ता को लेकर अमेरिका अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी जोर दिया कि वे सैन्य तनाव के बीच भी शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देना चाहते हैं।

टेक्सास में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमें एक बड़ा फैसला लेना है। आप जानते हैं, यह आसान नहीं है। हमें बहुत बड़ा निर्णय लेना है। हमारे सामने एक ऐसा देश है, जो 47 वर्षों से लोगों के हाथ-पैर और चेहरे उड़ा रहा है। वे जहाजों को निशाना बना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सिर्फ अमेरिकियों को ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी।” ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अमेरिका के सामने बड़ा फैसला है और कोई भी समझौता अर्थपूर्ण होना चाहिए।

उन्होंने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, हमने उन खूबसूरत B-2 बमवर्षकों से उन पर जोरदार प्रहार किया और हाल ही में उनकी परमाणु क्षमता को खत्म कर दिया। लेकिन मैं इसे शांतिपूर्ण तरीके से करना पसंद करूंगा। वे बहुत मुश्किल लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत कठिन लोग।”

'दो से तीन महीनों में 32,000 लोग मारे गए'

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की स्थिति पर कहा कि हालात बेहद खराब रहे हैं। पिछले दो से तीन महीनों में 32,000 लोग मारे गए हैं। वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन समझौता ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। वार्ता का यह ताजा दौर तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव कम करने के कूटनीतिक प्रयासों के बीच हो रहा है। इसके साथ ही मध्य-पूर्व में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती भी पृष्ठभूमि में है। संभावित अमेरिकी हमलों की आशंका के चलते कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है।

‘ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के तरीके से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा, “ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हमने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। हम उनकी बातचीत के तरीके से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। वे हमें वह देने के लिए तैयार नहीं हैं, जो हमें चाहिए। देखेंगे क्या होता है।”

ये भी पढ़ें

IMD Weather Alert: बारिश होगी या बढ़ेगी गर्मी? जानिए तीन दिन कैसा रहेगा देश का मौसम
राष्ट्रीय
IMD Weather Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

28 Feb 2026 09:44 am

Hindi News / National News / US Iran Tensions: ईरान से वार्ता पर बोले डोनाल्ड ट्रंप-‘हमें बड़ा फैसला लेना है, वे बहुत मुश्किल और खतरनाक लोग हैं’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

शादी के बहाने घर से भगाया और कर दिया रेप, अनजान ने मदद के बहाने फिर किया दुष्कर्म और बिल्डिंग से नीचे फेंका

odisha police
राष्ट्रीय

युवाओं को खतरा: देश में हर 7 में 1 स्ट्रोक का मरीज 45 से कम उम्र का

Stroke patient
राष्ट्रीय

Maneka Guruswamy: कौन हैं मेनका गुरुस्वामी? जो बन सकती हैं LGBTQ कम्युनिटी से आने वाली पहली भारतीय सांसद

Maneka Guruswamy, TMC Rajya Sabha candidate
राष्ट्रीय

National Science Day: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शिक्षा के माध्यम से नवाचार की लौ जलाएं

National Science Day
राष्ट्रीय

Assam Election को लेकर BJP ने चल दी अपनी पहली चाल, स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया- कौन-कौन होगा उम्मीदवार?

Dilip Saikia, Assam BJP State President
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.