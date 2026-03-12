Farooq Abdullah Attack: यह मेरा पर्सनल एजेंडा था..मैं उसे गोली मारना चाहता था…फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले का कबूलनामा

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा, "अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पिता की जान बच गई, लेकिन एक गंभीर खतरा टल गया है। अभी विवरण अधूरा है, पर जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति लोडेड पिस्टल के साथ बेहद करीब आ गया था। क्लोज प्रोटेक्शन टीम (CPT) की तत्परता से गोली का रुख भटक गया और हत्या का प्रयास विफल रहा। हालांकि, यह बड़ा सवाल है कि Z+ और NSG सुरक्षा होने के बावजूद कोई व्यक्ति इतना करीब कैसे पहुंच गया?"