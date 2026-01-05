वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हुआ हमला, संदिग्ध गिरफ्तार

JD Vance Attack: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर भी हमला हुआ है। यह हमला उनके ओहियो स्थित सिनसिनाटी आवास पर देर रात को हुआ था। इस हमले में उनके घर की कई खिड़कियां तोड़ दी गईं। इस घटना के बाद वहां की सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था।