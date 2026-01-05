वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हुआ हमला, संदिग्ध गिरफ्तार

अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हुआ हमला (Photo-X)
JD Vance Attack: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर भी हमला हुआ है। यह हमला उनके ओहियो स्थित सिनसिनाटी आवास पर देर रात को हुआ था। इस हमले में उनके घर की कई खिड़कियां तोड़ दी गईं। इस घटना के बाद वहां की सीक्रेट सर्विस और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था।
सर्च अभियान के तहत सीक्रेट सर्विस के एजेंट सोमवार को ईस्ट वालनट हिल्स स्थित आवास पर पहुंचे और हमले में एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अभी तक अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि संदिग्ध के खिलाफ कोई आरोप दायर किए गए हैं या नहीं। पुलिस ने जानकारी देते हुए इतना ही बताया कि संदिग्ध पकड़ा गया है। हालांकि, क्या आरोप दर्ज किए गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।
जेडी वेंस के घर पर हमले के बाद पुलिस और सीक्रेट सर्विस के लोगों को घर में देखा गया। हालांकि, यह माना जा रहा है कि हमले के समय न तो जेडी वेंस और न ही उनका परिवार घर पर मौजूद था। एक अधिकारी ने बताया कि घटना के समय वेंस परिवार घर पर नहीं था। साथ ही, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक जांच में अधिकारियों का मानना है कि हमलावर उपराष्ट्रपति के घर में नहीं घुसा था।
नए साल की छुट्टियों के दौरान इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके बाद भी उपराष्ट्रपति के घर पर हमला हुआ। शहर के अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा की दृष्टि से वेंस के घर के आसपास की सड़कें रविवार तक कई दिनों से बंद थीं, चौकियां स्थापित की गई थीं, और निवासियों को पुलिस की मौजूदगी के लिए तैयार रहने को कहा गया था।
पिछले हफ्ते जेडी वेंस को वेनेजुएला में होने वाले अमेरिकी ऑपरेशन की निगरानी के लिए मार-ए-लागो में शामिल होना था। हालांकि, जेडी वेंस इस निगरानी में शामिल नहीं हो पाए थे। जहां पहले से डॉनाल्ड ट्रंप और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी वेनेजुएला में अमेरिका के सैन्य ऑपरेशन को देखने के लिए मार-ए-लागो में मौजूद थे।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति के शामिल होने के पीछे इस बात की चिंता थी कि उनकी उपस्थिति से परिचालन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि, जेडी वेंस ने एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वेनेजुएला में चल रहे ऑपरेशन की निगरानी की। उनके कार्यालय ने कहा कि वह प्रक्रिया और योजना में गहराई से शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग