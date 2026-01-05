बांग्लादेश क्यों रोकना चाहता है हिंदू नेता को? प्रमाणिक ने कहा, “मैं चुनौती देने को तैयार हूं…”

बांग्लादेशी हिंदू नेता गोविंद प्रमाणिक ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रमुख चुनावी क्षेत्र से अपना नामांकन भरा था। इसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। बता दें कि गोविंद प्रमाणिक ने गोपालगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। बाद में जब दस्तावेजों की जांच की गई, तो जांच प्रक्रिया के दौरान हस्ताक्षर से जुड़ी कुछ कमियां पाई गईं, जिसके कारण बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने गोविंद प्रमाणिक का नामांकन पत्र रद्द कर दिया था।