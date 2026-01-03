बेखौफ बदमाश! चलती बस से लेकर पब्लिक प्लेस तक महिलाओं से यौन उत्पीड़न, CCTV में कैद हुई घटना

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद हॉस्टल लौट रही थीं। इस दौरान आरोपी स्कूटर पर पीछे से उनके पास आया और कथित तौर पर उनसे पता पूछने लगा। इसके बाद आरोपी डॉक्टर को गलत तरीके से छूने लगा और गले लगाने की कोशिश की। साथ ही मौखिक रूप से गाली देकर उनका यौन उत्पीड़न किया। यह पूरी घटना हॉस्टल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में आरोपी स्कूटर पर पीड़िता के पास आता और दूर जाने से पहले उससे बात करता दिख रहा है।