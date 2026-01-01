नए साल पर दुखों का पहाड़: पार्टी के बाद हुई मौत, 15 लोग गंभीर, पुलिस का तगड़ा एक्शन, 928 गिरफ्तार

हैदराबाद में नए साल का जश्न जोरो-शोरो से मनाया जा रहा है, लेकिन यह जश्न कुछ दोस्तों को महंगा पड़ गया है। नए साल के जश्न के दौरान 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने जोरदार पार्टी की। पार्टी में बिरयानी खाई। साथ ही खूब शराब भी पी, लेकिन यह एंजॉयमेंट दोस्तों को तब भारी पड़ा जब उनमें से एक दोस्त की पार्टी के बाद मौत हो गई। साथ ही 15 अन्य दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।