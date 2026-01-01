नए साल पर दुखों का पहाड़: पार्टी के बाद हुई मौत, 15 लोग गंभीर, पुलिस का तगड़ा एक्शन, 928 गिरफ्तार

नए साल की दुखद घटना: पुलिस की सख्ती और दुखद मौत; 15 की हालत गंभीर (Photo-IANS)
New Year Tragedy: नए साल का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ओर नए साल का जश्न मना रहे युवक की पार्टी के बाद हालत खराब होने के कारण मौत हो गई, तो वहीं उसके 15 साथियों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।
वहीं दूसरी ओर पुलिस ने नए साल के मौके पर सतर्कता दिखाई है। पुलिस ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 928 के करीब बताई जा रही है।
यह दोनों घटनाएं हैदराबाद में घटित हुई हैं। जहां एक ओर पार्टी में युवकों के द्वारा की गई लापरवाही नजर आई है, तो दूसरी ओर पुलिस की सतर्कता भी दिखाई दी है।
हैदराबाद में नए साल का जश्न जोरो-शोरो से मनाया जा रहा है, लेकिन यह जश्न कुछ दोस्तों को महंगा पड़ गया है। नए साल के जश्न के दौरान 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने जोरदार पार्टी की। पार्टी में बिरयानी खाई। साथ ही खूब शराब भी पी, लेकिन यह एंजॉयमेंट दोस्तों को तब भारी पड़ा जब उनमें से एक दोस्त की पार्टी के बाद मौत हो गई। साथ ही 15 अन्य दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बता दें कि यह दुखद घटना साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जगदगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भवानी नगर इलाके में हुई है। वहां 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने भवानी नगर वेलफेयर एसोसिएशन में पार्टी करके नए साल का जश्न मनाया था। इस दौरान उन्होंने बिरयानी खाई और शराब पी।
सारे दोस्त पार्टी के बाद आधी रात को घर लौटे। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनमें से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडु (53) के रूप में हुई है।
मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और बचे हुए खाने और शराब के सैंपल लिए। इसके बाद सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि यह घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है।
पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों पर कारवाई साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में की थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नए साल के जश्न पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में कुल 928 लोगों को पकड़ा।
पुलिस ने सड़क हादसे समेत अन्य घटनाओं को रोकने के लिए 31 दिसंबर की रात से गुरुवार सुबह तक एक जोरदार स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसमें नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।
इस स्पेशल ड्राइव के तहत पुलिस ने साइबराबाद में 55 टीमें तैनात की और नशे की हालत में पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग