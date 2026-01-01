1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नए साल पर दुखों का पहाड़: पार्टी के बाद हुई मौत, 15 लोग गंभीर, पुलिस का तगड़ा एक्शन, 928 गिरफ्तार

Hyderabad Death After New Year Party: नए साल की खुशियां बनी घातक, न्यू ईयर पार्टी के बाद हुई एक व्यक्ति की मौत और 15 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने नए साल के मौके पर सख्ती दिखाई और कार्रवाई करते हुए 928 लोगों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Kuldeep Sharma

Jan 01, 2026

Hyderabad food poisoning incident

नए साल की दुखद घटना: पुलिस की सख्ती और दुखद मौत; 15 की हालत गंभीर (Photo-IANS)

New Year Tragedy: नए साल का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक के बाद एक बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। एक ओर नए साल का जश्न मना रहे युवक की पार्टी के बाद हालत खराब होने के कारण मौत हो गई, तो वहीं उसके 15 साथियों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

वहीं दूसरी ओर पुलिस ने नए साल के मौके पर सतर्कता दिखाई है। पुलिस ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 928 के करीब बताई जा रही है।

यह दोनों घटनाएं हैदराबाद में घटित हुई हैं। जहां एक ओर पार्टी में युवकों के द्वारा की गई लापरवाही नजर आई है, तो दूसरी ओर पुलिस की सतर्कता भी दिखाई दी है।

पार्टी के बाद हुई एक व्यक्ति की मौत

हैदराबाद में नए साल का जश्न जोरो-शोरो से मनाया जा रहा है, लेकिन यह जश्न कुछ दोस्तों को महंगा पड़ गया है। नए साल के जश्न के दौरान 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने जोरदार पार्टी की। पार्टी में बिरयानी खाई। साथ ही खूब शराब भी पी, लेकिन यह एंजॉयमेंट दोस्तों को तब भारी पड़ा जब उनमें से एक दोस्त की पार्टी के बाद मौत हो गई। साथ ही 15 अन्य दोस्तों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बता दें कि यह दुखद घटना साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जगदगिरिगुट्टा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भवानी नगर इलाके में हुई है। वहां 17 दोस्तों के एक ग्रुप ने भवानी नगर वेलफेयर एसोसिएशन में पार्टी करके नए साल का जश्न मनाया था। इस दौरान उन्होंने बिरयानी खाई और शराब पी।

घर पहुंचने के बाद हुई हालत गंभीर

सारे दोस्त पार्टी के बाद आधी रात को घर लौटे। इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनमें से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पांडु (53) के रूप में हुई है।

पुलिस ने सैंपल को जांच के लिए भेजा

मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और बचे हुए खाने और शराब के सैंपल लिए। इसके बाद सैंपल को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। प्राथमिक जांच में माना जा रहा है कि यह घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकती है।

पुलिस ने जोरदार स्पेशल ड्राइव चलाई

पुलिस ने नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों पर कारवाई साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में की थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नए साल के जश्न पर शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में कुल 928 लोगों को पकड़ा।

पुलिस ने सड़क हादसे समेत अन्य घटनाओं को रोकने के लिए 31 दिसंबर की रात से गुरुवार सुबह तक एक जोरदार स्पेशल ड्राइव चलाई, जिसमें नशे की हालत में ड्राइविंग कर रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया।

साइबराबाद में 55 टीमें तैनात

इस स्पेशल ड्राइव के तहत पुलिस ने साइबराबाद में 55 टीमें तैनात की और नशे की हालत में पाए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए।

ये भी पढ़ें

उस्मान हादी के हत्यारे ने खोली पोल, बताया किसने की थी हत्या
विदेश
Usman Hadi murder Masood Video

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 02:33 pm

Hindi News / National News / नए साल पर दुखों का पहाड़: पार्टी के बाद हुई मौत, 15 लोग गंभीर, पुलिस का तगड़ा एक्शन, 928 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.