साइकिल की हवा निकालने पर खतरनाक सजा: प्रिसिंपल ने दसवीं क्लास के लड़कों से सातवीं के छात्र को पिटवाया

प्रिंसिपल कृष्णा ने मामले की ठीक से जांच किए बिना ही सूर्या को सजा सुना दी। कृष्णा ने कथित तौर पर 10वीं कक्षा के नौ छात्रों को बुलाया और उन्हें अनुशासन के नाम पर सूर्या की पीठ पर डंडे मारने का आदेश दिया। घटना के बाद सूर्या अपने घर पहुंचा और उसने अपने माता-पिता को सारी बात बताई। इसके बाद सूर्या के पिता शिव रामकृष्ण ने उसके शरीर पर मार के निशान देखे और उसे अस्पताल लेकर गया। फिलहाल सूर्या का अस्पताल में इलाज चल रहा है।