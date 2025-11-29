Jhalawar: बच्चों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने लिया एक्शन, कार्यवाहक प्रिंसिपल और वार्डन को दिया ये आदेश

पिछले 2 साल से स्कूल में खेलकूद गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी है। उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। इस पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बताया कि वह इस संपूर्ण प्रकरण की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है, जो बच्चों के साथ घटना घटित हुई है उनके बयान तथा विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर रिपोर्ट तैयार करके देगी, जिसके आधार पर उचित नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आक्रोशित विद्यार्थी उनकी इस बात से सहमत नहीं हुए और मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभू दयाल मीणा को बुलाने की मांग पर अड़े रहे।