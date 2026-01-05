अमेरिका की तरह भारत ने भी दिया था सीक्रेट मिशन को अंजाम, इंडोनेशिया के PM और Vice President को लाया गया था दिल्ली

नेहरू ने दोनों इंडोनेशियाई नेताओं को रेस्क्यू करने के लिए ओडिशा के अनुभवी पायलट बीजू पटनायक को चुना। बीजू पटनायक रॉयल इंडियन एयर फोर्स में सेवा कर चुके थे और कालिंगा एयरलाइंस के मालिक भी थे। बीजू और उनकी पत्नी ग्याना पटनायक, जो खुद भी एक बेहतरीन पायलट थीं, उन्होंने 21-24 जुलाई के दौरान गुप्त तरीके से इंडोनेशिया के लिए अपने डकोटा DC-3 विमान से उड़ान भरी। डच ने चेतावनी दी कि इंडोनेशियाई एयरस्पेस में आने पर विमान गोली मार दी जाएगी, लेकिन बेहद शातिर तरीके से उन्होंने डच निगरानी को चकमा देकर जकार्ता के पास एक अस्थायी एयरस्ट्रिप पर लैंडिंग की। उन्होंने जापानी कब्जे के समय बचे ईंधन का इस्तेमाल किया और शारिर व हत्ता को लेकर सिंगापुर होते हुए भारत पहुंचे। वह 22 जुलाई को सिंगापुर और 24 जुलाई को दिल्ली पहुंचे। इस दौरान डच फाइटर प्लेन ने हमला किया, लेकिन बीजू सुरक्षित बच निकले।