हवा में फेल हुआ इंजन, टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी SpiceJet की फ्लाइट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही देर बाद क्रू को विमान के दूसरे इंजन में तकनीकी खराबी (Technical Defect in Engine) का संकेत मिला। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पायलटों ने तुरंत विमान को वापस दिल्ली लाकर आपात लैंडिंग कराई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल व फायर सर्विस टीमें (Medical & Fire Services Teams) उपलब्ध कराईं और सभी जरूरी सुरक्षा मानकों को लागू किया गया।