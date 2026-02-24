हवा में फेल हुआ इंजन, टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी SpiceJet की फ्लाइट

SpiceJet की फ्लाइट का इंजन फेल (ANI)
स्पाइसजेट (SpiceJet) की एक उड़ान को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली (IGI Airport Delhi) पर टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी। यह फ्लाइट दिल्ली से लेह (Leh) के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पायलटों ने विमान को सुरक्षित वापस दिल्ली लौटाने का फैसला लिया गया।
पैसेंजर्स ने बताया कि हवा में चिंगारी और आग की लपटें (Sparks and Flames) देखी गईं, जिससे यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया। फ्लाइट में करीब 150 यात्री सवार थे, जो अचानक हुए इस तकनीकी समस्या से भयभीत हो गए।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही देर बाद क्रू को विमान के दूसरे इंजन में तकनीकी खराबी (Technical Defect in Engine) का संकेत मिला। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पायलटों ने तुरंत विमान को वापस दिल्ली लाकर आपात लैंडिंग कराई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल व फायर सर्विस टीमें (Medical & Fire Services Teams) उपलब्ध कराईं और सभी जरूरी सुरक्षा मानकों को लागू किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री तथा एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है और किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल, स्पाइसजेट की ओर से इंजन खराबी को लेकर आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है।
