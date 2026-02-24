24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हवा में फेल हुआ इंजन, टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी SpiceJet की फ्लाइट

SpiceJet Flight Emergency Landing: SpiceJet की फ्लाइट SG121 को टेकऑफ के तुरंत बाद इंजन में खराबी आने के कारण आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 24, 2026

SpiceJet की फ्लाइट का इंजन फेल (ANI)

स्पाइसजेट (SpiceJet) की एक उड़ान को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली (IGI Airport Delhi) पर टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद आपातकालीन लैंडिंग (Emergency Landing) करनी पड़ी। यह फ्लाइट दिल्ली से लेह (Leh) के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के तुरंत बाद ही पायलटों ने विमान को सुरक्षित वापस दिल्ली लौटाने का फैसला लिया गया।

तकनीकी खराबी से घबराए 150 यात्री

पैसेंजर्स ने बताया कि हवा में चिंगारी और आग की लपटें (Sparks and Flames) देखी गईं, जिससे यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया। फ्लाइट में करीब 150 यात्री सवार थे, जो अचानक हुए इस तकनीकी समस्या से भयभीत हो गए।

दिल्ली में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टेकऑफ के कुछ ही देर बाद क्रू को विमान के दूसरे इंजन में तकनीकी खराबी (Technical Defect in Engine) का संकेत मिला। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पायलटों ने तुरंत विमान को वापस दिल्ली लाकर आपात लैंडिंग कराई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल व फायर सर्विस टीमें (Medical & Fire Services Teams) उपलब्ध कराईं और सभी जरूरी सुरक्षा मानकों को लागू किया गया।

किसी यात्री को कोई हताहत नहीं

स्वास्थ्य मंत्री तथा एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है और किसी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल, स्पाइसजेट की ओर से इंजन खराबी को लेकर आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 10:45 am

Published on:

24 Feb 2026 10:30 am

Hindi News / National News / हवा में फेल हुआ इंजन, टेकऑफ के तुरंत बाद वापस लौटी SpiceJet की फ्लाइट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

गुरुग्राम में युवती ने युवक को जड़े कई थप्पड़, बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल

राष्ट्रीय

जब पीएम के आदेश पर नहीं गए मुकुल रॉय, फिर कैसे बने रेल मंत्री?

Mukul Roy, All India Trinamool Congress, Bharatiya Janata Party, Mamata Banerjee, Manmohan Singh, Dinesh Trivedi,
राष्ट्रीय

NCERT की क्लास 8 की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र, 5.33 करोड़ पेंडिंग केस को भी किया शामिल

राष्ट्रीय

एमके स्टालिन की 'ना' और कांग्रेस की '45': क्या टूटेगा तमिलनाडु का सबसे पुराना गठबंधन?

DMK vs Congress: Tamil Nadu Assembly Election 2025 seat sharing discussion
राष्ट्रीय

India AI Impact Summit 2026 मामले में बड़ी कार्रवाई, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

Youth Congress President Uday Bhanu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.