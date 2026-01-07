मारिया मचाडो बनना चाहती है वेनेजुएला की राष्ट्रपति: ट्रंप ने किया था “इज्जत नहीं है” का दावा

मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पद की दावेदार। (Photo-IANS)
Maria Corina Machado: ट्रंप के "इज्जत नहीं है" वाले दावे के बाद मारिया मचाडो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस फैसले पर गर्व की भावना को जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि वेनेजुएला के लोगों ने यह समझ लिया है कि यह उनका निजी फैसला है।
साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लीडरशिप का मामला नहीं है। यह पूरे समाज का मामला है, उनके भविष्य का मामला है और उन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए फैसले लेने का अधिकार है।
बता दें कि मचाडो ने निकोलस मादुरो के खिलाफ 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपोजिशन प्राइमरी जीती थी। हालांकि, मादुरो सरकार ने बाद में उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया।
वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने मीडिया से बात करते हुए वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह वेनेजुएला की सेवा करने के लिए तैयार है और साथ ही इस जिम्मेदारी के लिए काफी उत्साहित भी है।
मचाडो ने दावा किया कि वेनेजुएला के लोगों ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। साथ ही, मचाडो ने कहा कि वेनेजुएला का भविष्य लोगों के मिलकर लिए गए फैसले पर निर्भर करता है। जब मचाडो से पूछा गया कि क्या इसका मतलब है कि उन्हें वेनेजुएला की अगली लीडर बनना चाहिए, तो मचाडो ने कहा, "हां, बिल्कुल। हम अपने लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, जैसा हमें काम मिलता है।"
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की अगली लीडरशिप पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वेनेजुएला के पोटेंशियल लीडर के तौर पर कोरिना मचाडो की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए थे। ट्रंप ने कोरिना मचाडो का जिक्र करते हुए कहा था कि मचाडो के लिए वेनेजुएला की कमान संभालना बहुत मुश्किल होगा। वह इतनी आसानी से वेनेजुएला की लीडर नहीं बन सकती।
ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर मचाडो की लोकप्रियता पर कहा कि मचाडो को उनके देश में सपोर्ट नहीं मिलता है, न ही सम्मान मिलता है।
कोरिना मचाडो ने कहा कि कुछ समय पहले लोगों का कहना था कि मादुरो की सत्ता को चुनौती देना नामुमकिन है। उन्हें कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप और हिम्मत ने यह सच करके दिखाया है। साथ ही मादुरो को सजा का सामना भी कराया जा रहा है।
मचाडो ने मादुरो की गिरफ्तारी को एक बहुत बड़ा कदम बताते हुए कहा कि अब वेनेजुएला खुशहाली, कानून का राज और डेमोक्रेसी वापस लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
बता दें कि इससे पहले कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग