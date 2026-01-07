मारिया मचाडो बनना चाहती है वेनेजुएला की राष्ट्रपति: ट्रंप ने किया था “इज्जत नहीं है” का दावा

Maria Corina Machado: ट्रंप के "इज्जत नहीं है" वाले दावे के बाद मारिया मचाडो ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस फैसले पर गर्व की भावना को जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस बात पर गर्व है कि वेनेजुएला के लोगों ने यह समझ लिया है कि यह उनका निजी फैसला है।