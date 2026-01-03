कौन संभालेगा वेनेजुएला की कमान? मारिया मचाडो को क्यों माना जा रहा फ्रंट-रनर

57 वर्षीय मारिया कोरिना मचाडो एक इंजीनियर और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने दक्षिणपंथी पार्टी 'वेंटे वेनेजुएला' की स्थापना की और दो दशकों से मादुरो-चावेज शासन के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। वह कभी निर्वासन में नहीं गईं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करती रहीं। 2023 के विपक्षी प्राइमरी में उन्होंने 90% से अधिक वोट जीते, लेकिन मादुरो सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एदमुंदो गोंजालेज को अपना उम्मीदवार बनाया, जिन्हें विपक्ष ने चुनाव विजेता घोषित किया।