पाकिस्तान में तक्षशिला से मिले दुर्लभ सिक्के, सजावटी पत्थर, पुरातत्वविदों ने बताया अहम खोज

पाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने ऐतिहासिक शहर तक्षशिला के पास स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर खुदाई के दौरान दुर्लभ सजावटी पत्थर और प्राचीन सिक्के खोजे हैं। यह खोज प्राचीन गंधार सभ्यता की शुरुआती शहरी बसावट को समझने में बेहद अहम मानी जा रही है। यह खोज भीर टीला नामक स्थल पर हुई, जहां छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सजावटी पत्थर और दूसरी शताब्दी के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। यह पिछले दस वर्षों में इस स्थल पर हुई सबसे अहम खोज है। सजावटी पत्थर एक कीमती नीला अर्ध-कीमती पत्थर है, जबकि कांस्य सिक्के कुषाण वंश के हैं।