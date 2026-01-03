US Delta Force ने किया था बगदादी का खात्मा, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, अमेरिका में चलेगा मुकदमा

Attack On Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से किया गया। मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म के आरोप हैं। ट्रंप प्रशासन उन्हें अमेरिका लाकर मुकदमा चलाने की योजना बना रहा है।