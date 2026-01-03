3 जनवरी 2026,

Attack on Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, क्यूबा के राष्ट्रपति ने निंदा करते हुए कहा…

America Attack Venezuela: क्यूबा के मिगुएल डियाज-कैनेल ने X पर एक पोस्ट में वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले की आलोचना की, जिसे उन्होंने आपराधिक हमला बताया।

Shaitan Prajapat

Jan 03, 2026

US Strikes Venezuela

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला

US Strikes Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधा दर्जन से अधिक धमाकों और विमानों की तेज आवाज़ें सुनी गईं। रूस टुडे (RT) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला के इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की है, जहां देश के शीर्ष सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि चार से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस हमले को लेकर कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।

क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने क्या कहा

क्यूबा के नेताओं ने वेनेजुएला में कथित अमेरिकी सैन्य हमलों का कड़ा विरोध किया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि क्यूबा, वेनेजुएला पर अमेरिका द्वारा किए गए आपराधिक हमले की निंदा करता है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करता है। उन्होंने कहा कि हमारे शांति क्षेत्र पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। यह बहादुर वेनेजुएला के लोगों के खिलाफ अमेरिका द्वारा किया गया स्टेट टेररिज्म है।

वेनेजुएला में अमेरिकी नागरिकों के लिए दूतावास की चेतावनी

वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास की वेबसाइट, जो वर्ष 2019 से बंद है, पर एक चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि दूतावास को काराकास और उसके आसपास हुए विस्फोटों की जानकारी है। चेतावनी में वेनेजुएला में मौजूद अमेरिकी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में ही सुरक्षित रहें।

वेनेजुएला सरकार ने अमेरिकी सैन्य आक्रमण को खारिज किया

वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका द्वारा किए गए कथित सैन्य आक्रमण को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार ने आरोप लगाया कि अमेरिकी हमले का मकसद वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना है। हमलों के बाद सरकार ने जनता से एकजुट होने और लामबंद रहने की अपील की है।

03 Jan 2026 03:30 pm

World / Attack on Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, क्यूबा के राष्ट्रपति ने निंदा करते हुए कहा…

