Attack on Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, क्यूबा के राष्ट्रपति ने निंदा करते हुए कहा…

US Strikes Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई हमला कर दिया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आधा दर्जन से अधिक धमाकों और विमानों की तेज आवाज़ें सुनी गईं। रूस टुडे (RT) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला के इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की है, जहां देश के शीर्ष सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि चार से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस हमले को लेकर कई देशों ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।