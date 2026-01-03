निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करें वरना… वेनेज़ुएला-अमेरिका की लड़ाई में कूदे किम जोंग

किम जोंग उन ने मादुरो को अपना 'दोस्त' बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेतृत्व से मांग की कि मादुरो की स्थिति तुरंत सार्वजनिक की जाए और उन्हें रिहा किया जाए। उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया के हवाले से किम ने कहा, "यह दमनकारी कार्रवाई पूरी दुनिया को युद्ध की ओर धकेल सकती है। यदि ऐसा हुआ तो गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिणाम भुगतने पड़ेंगे।" उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका का यह कदम वैश्विक संघर्ष को जन्म देगा।