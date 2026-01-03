3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मादुरो का सद्दाम हुसैन जैसा होगा हाल ? ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, पूरी दुनिया हैरान!

Trump Maduro War 2026: : ट्रंप का बड़ा दावा- वेनेजुएला पर 'लार्ज स्केल स्ट्राइक' के बाद निकोलस मादुरो और पत्नी गिरफ्तार। अल्टीमेटम ठुकराने पर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की तर्ज पर की सर्जिकल स्ट्राइक, दुनिया हैरत कर रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 03, 2026

US attack on Venezuela

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो। (फोटो: पत्रिका)

US attack on Venezuela: दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला (Trump Venezuela Airstrike news)की धरती आज बारूद के धमाकों और फाइटर जेट्स की गर्जना से कांप उठी ((Caracas explosions January 2026))है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। काराकास के आसमान में उठते धुएं के गुबार और सैन्य ठिकानों पर गिरती मिसाइलें इस बात के गवाह हैं कि अमेरिका अब निकोलस मादुरो के शासन का अंत करने के लिए 'सद्दाम हुसैन स्टाइल' की रणनीति अपना चुका है। ट्रंप के तीखे तेवर (US attack on Venezuela) साफ बता रहे हैं कि अब कूटनीति के दिन खत्म हो गए हैं और युद्ध की शुरुआत हो चुकी है।

वह 'अंतिम फोन कॉल' और ठुकराया गया अल्टीमेटम

इस विनाशकारी संघर्ष की नींव पिछले साल 16 नवंबर को ही पड़ गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं निकोलस मादुरो को फोन कर एक अंतिम अल्टीमेटम (Trump Maduro Ultimatum) दिया था। ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में कहा था, "तुम खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसी वक्त देश छोड़ना होगा।"अब उन्होंने दावा किया है कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को पकड़ लिया गया है। ध्यान रहे कि अमेरिका ने 16 नवंबर को मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स और उनके बेटे के लिए सुरक्षित निकासी (Safe Passage) का रास्ता देने की पेशकश की थी।

शर्त यह थी सत्ता छोड़ो और शांति से निकल जाओ

मादुरो ने इस सुनहरे मौके को ठुकरा दिया। मादुरो ने बदले में 'वैश्विक क्षमा' और सेना पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की जिद पकड़ ली। मादुरो की इस हठधर्मी ने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए और जंग को अपरिहार्य बना दिया।

काराकास में 'सर्जिकल स्ट्राइक': दहल उठा मादुरो का किला

शनिवार तड़के, जब पूरा वेनेजुएला सो रहा था, अमेरिकी मिसाइलों ने काराकास के सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 'फुएर्ते तिउना' (Fuerte Tiuna) और 'ला कार्लोटा' एयरबेस पर हुए भीषण धमाकों ने मादुरो के सुरक्षा कवच की धज्जियां उड़ा दीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि यह एक "बड़े पैमाने पर किया गया हमला" (Large Scale Strike) था।

कहां हैं मादुरो, कहीं ट्रंप के हाथ तो नहीं आ गए? (Maduro arrested Delta Force)

अब यह चर्चा आम है कि क्या मादुरो को पकड़ा जा चुका है या वे किसी गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं। अब मादुरो के बारे में यह दावा कि वो ट्रंप की गिरफ्त में हैं, कई सवाल पैदा करता है। ट्रंप की इस कार्रवाई ने 2003 के इराक युद्ध की यादें ताजा कर दी हैं, जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी ऐसी ही "शॉक एंड ऑ (Shock and Awe)" रणनीति अपनाई गई थी।

सद्दाम हुसैन की याद दिलाती अमेरिकी रणनीति

इतिहास खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। जिस तरह सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने इराक में पूरी ताकत झोंक दी थी, वैसा ही मंजर आज वेनेजुएला में है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि मादुरो शासन 'नार्को-टेररिज्म' का केंद्र बन गया है, जो अमेरिका के लिए खतरा है। मादुरो द्वारा 'सेफ पैसेज' के ऑफर को ठुकराना उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल मानी जा रही है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर मादुरो को सत्ता से बेदखल करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने खड़ा करने के मूड में है।

ईरान, रूस और चीन का 'ट्रायंगल' और ग्लोबल संकट

इस हमले ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। ईरान ने इसे "अमेरिकी आतंकवाद" करार दिया है, जबकि रूस और चीन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूस ने चेतावनी दी है कि उसके $S-300$ मिसाइल सिस्टम वेनेजुएला की रक्षा के लिए तैयार हैं। हालांकि, अमेरिकी वायुसेना की गति और तकनीक के आगे क्या ये रूसी हथियार मादुरो को बचा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। इस सैन्य कार्रवाई ने कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भी भारी उछाल ला दिया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

आखिर क्या टल पाएगा यह महायुद्ध ?

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पूरे देश में 'इमरजेंसी' (State of External Commotion) घोषित कर दी है और जनता से "सशस्त्र संघर्ष" के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। लेकिन दूसरी तरफ, ट्रंप की सेना काराकास के दरवाजे पर खड़ी है। आने वाले कुछ घंटे यह तय करेंगे कि वेनेजुएला एक लंबे गृहयुद्ध की आग में झुलसेगा या मादुरो का अंत भी किसी पुराने तानाशाह की तरह होगा। फिलहाल, दुनिया की सांसें थमी हुई हैं और हर कोई लैटिन अमेरिका के इस नए रणक्षेत्र की ओर देख रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Jan 2026 05:29 pm

Published on:

03 Jan 2026 05:28 pm

Hindi News / World / मादुरो का सद्दाम हुसैन जैसा होगा हाल ? ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला, पूरी दुनिया हैरान!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के किम जोंग उन, अमेरिका को दी विश्व युद्ध की चेतावनी

Kim Jong-un
विदेश

Sathya Sai Baba: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का भारत से है गहरा नाता। जानें कैसे एक बस ड्राइवर बना देश का मुखिया और क्यों है उसकी अटूट श्रद्धा सत्य साईं बाबा में।

Sathya Sai Baba Nicolás Maduro
विदेश

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? मादुरो के बाद वेनेजुएला की अगली नेता मानी जा रहीं

Maria Machado
विदेश

ट्रंप के सबसे भरोसेमंद योद्धा: पीट हेगसेथ! जिनकी चाल के आगे फेल हो गए रूस और चीन के रक्षा तंत्र

Pete Hegseth Mastermind
विदेश

US Delta Force ने किया था बगदादी का खात्मा, अब पत्नी समेत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, जानें कितनी खतरनाक है ये फोर्स

US Delta Force
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.