Venezuela Army vs Us Army: वेनेजुएला और अमेरिका में किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? जंग में कौन मार सकता है बाजी?

हवाई ताकत की बात करें तो फासला और भी डरावना नजर आता है। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा विमानों का विशाल बेड़ा है। इसमें F-22 और F-35 जैसे पांचवीं पीढ़ी के 'स्टेल्थ फाइटर' शामिल हैं, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर हमला करने में माहिर हैं। इसके मुकाबले वेनेजुएला की वायुसेना के पास कुल जमा 229 विमान हैं। इनमें भी ज्यादातर पुराने रूसी Su-30 या अमेरिका के ही दिए हुए पुराने F-16 जेट्स हैं। मुसीबत ये भी है कि स्पेयर पार्ट्स और सही रख-रखाव की कमी के कारण वेनेजुएला के कई विमान तो शायद उड़ान भरने की हालत में भी नहीं हैं। जमीन और समंदर का हालजमीनी लड़ाई के लिए अमेरिका के पास 5,500 से ज्यादा टैंक और लाखों की तादाद में आर्मर्ड व्हीकल मौजूद हैं। उनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक रॉकेट सिस्टम हैं। वहीं, वेनेजुएला के पास गिने-चुने टैंक हैं और उनके हथियार वक्त के साथ पुराने हो चुके हैं।