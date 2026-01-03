TAPS : तमिलनाडु में सरकारी कार्मिकों को मिलेगी ‘आश्वस्त पेंशन’, CM Stalin की घोषणा

कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों जैक्टो-जीओ और फोटा-जीईओ ने 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस योजना के लिए आभार जताया।टीएपीएस के तहत, सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी दी जाएगी। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो नामित परिवारजनों को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।