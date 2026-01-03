3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

TAPS : तमिलनाडु में सरकारी कार्मिकों को मिलेगी ‘आश्वस्त पेंशन’, CM Stalin की घोषणा

23 सालों की लम्बित मांग हुई पूरी, राज्य में करीब नौ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक, अंतिम वेतन का पचास फीसदी पेंशन चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को ‘तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना’ (टीएपीएस) की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की 23 वर्ष पुरानी मांग को पूरा करती [&hellip;]

3 min read
Google source verification

चेन्नई

image

P S VIJAY RAGHAVAN

Jan 03, 2026

TAPS announced by TN CM

23 सालों की लम्बित मांग हुई पूरी, राज्य में करीब नौ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक, अंतिम वेतन का पचास फीसदी पेंशन

चेन्नई. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को ‘तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना’ (टीएपीएस) की घोषणा की। यह घोषणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की 23 वर्ष पुरानी मांग को पूरा करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना में कर्मचारियों और उनके परिवारों को पेंशन की निश्चितता और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी जो कि पुरानी पेंशन योजना के समकक्ष है।अंतिम वेतन का पचास फीसदी पेंशन

मुख्यमंत्री ने यहां एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि टीएपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अंतिम वेतन के 50% के बराबर निश्चित पेंशन प्राप्त करेंगे। कर्मचारी अपनी मासिक वेतन का 10% अंशदान करेंगे, जबकि शेष वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। योजना के अनुसार, पेंशनधारकों को हर छह माह में महंगाई भत्ता (डीए) की वृद्धि भी मिलेगी, जैसा कि कार्यरत कर्मचारियों को मिलता है।

बेमियादी हड़ताल वापस

कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों जैक्टो-जीओ और फोटा-जीईओ ने 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस योजना के लिए आभार जताया।टीएपीएस के तहत, सेवानिवृत्ति के समय या सेवा के दौरान मृत्यु होने पर, सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी दी जाएगी। अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो नामित परिवारजनों को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की है, उन्हें भी न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। वहीं, जो कर्मचारी योगदान आधारित पेंशन योजना (सीपीएस) के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं और टीएपीएस लागू होने से पहले पेंशन नहीं मिली, उन्हें विशेष सहानुभूति पेंशन दी जाएगी।

एकमुश्त 13 हजार करोड़ का योगदान

राज्य सरकार इस योजना के लिए पेंशन फंड में एकबारगी 13,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का योगदान करेगी। इसके अलावा, प्रतिवर्ष लगभग 11,000 करोड़ रुपए का वार्षिक योगदान भी किया जाएगा, जो वेतन संशोधनों के अनुरूप हर साल बढ़ेगा। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि वित्तीय दबाव के बावजूद, सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण के लिए इस योजना का खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों में संतोष की लहर देखी गई है।

राज्य विस चुनाव से पहले नई पेंशन योजना

कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इस घोषणा ने सत्तारूढ़ दल की कई समस्याओं का समाधान कर दिया है। हाल के महीनों में सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। अब नौ लाख से अधिक परिवारों को खुश करते हुए डीएमके सरकार ने बड़ा दांव खेला है। पेंशन योजना को लेकर आइएएस अधिकारी गगनदीप सिंह की अध्यक्षता में अध्ययन समिति गठित की गई थी जिसकी सिफारिशों को अमल में लाने की घोषणा हुई है।

आश्वस्त पेंशन के रूप में

अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत

सरकार कर्मचारियों के 10 प्रतिशत अंशदान के अलावा अतिरिक्त योगदान का पूरा भार उठाएगी
महंगाई भत्ता हर छह महीने में बढ़ेगा, जो सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बराबर होगा
पेंशनधारी की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी
ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये तक
पूर्ण सेवा अवधि न होने पर भी न्यूनतम पेंशन
सीपीएस के तहत बिना लाभ के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए विशेष सहानुभूति पेंशन

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Kim Jong-un

निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करें वरना… वेनेज़ुएला-अमेरिका की लड़ाई में कूदे किम जोंग

Maria Machado

कौन संभालेगा वेनेजुएला की कमान? मारिया मचाडो को क्यों माना जा रहा फ्रंट-रनर

US Delta Force

US Delta Force ने किया था बगदादी का खात्मा, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, अमेरिका में चलेगा मुकदमा

TAPS announced by TN CM

TAPS : तमिलनाडु में सरकारी कार्मिकों को मिलेगी ‘आश्वस्त पेंशन’, CM Stalin की घोषणा

Baba Vanga Prediction turns out to be true

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

US Attack On Venezuela

US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

US Attack On Venezuela

US Attacks Venezuela: क्या सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार से फिर लगेगी आग, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्या खींचेगा बड़ी लकीर?

venezuela america conflict

Venezuela Army vs Us Army: वेनेजुएला और अमेरिका में किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? जंग में कौन मार सकता है बाजी?

Trump claims Maduro and his wife are in US custody

Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

US Strikes Venezuela

Attack on Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, क्यूबा के राष्ट्रपति ने निंदा करते हुए कहा…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Jan 2026 05:12 pm

Hindi News / News Bulletin / TAPS : तमिलनाडु में सरकारी कार्मिकों को मिलेगी ‘आश्वस्त पेंशन’, CM Stalin की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर सरकार की मंत्री 'मौन', जवाब देने की जगह छोड़ा मंच

pratima bagri
कटनी

धौलपुर : 7 महीने पहले ‘गुड़िया’ की हुई थी शादी… दहेज में कार नहीं देने पर हत्या कर जला दी लाश, मां का रो-रोकर बुरा हाल

Dholpur women murder
धौलपुर

एमपी के किसानों को विदेशों की सैर कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav's announcement to send MP farmers on foreign trips
भोपाल

भोपाल के अंबेडकर पार्क में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने दिया धरना

patrika news
बेतुल

एमपी में कड़ाके की ‘ठंड’ के बीच होगी ‘बारिश’: छाएगा घना कोहरा, कई ट्रेनें 7 घंटे लेट

mp weather
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.