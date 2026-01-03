3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Attack on Venezuela: अमेरिकी हमलों के पीछे रहता है इस शख्स का दिमाग, खुद लड़ चुके हैं कई जंग, लिख चुके हैं 5 किताबें

Secretary of War:जानें कौन हैं पीट हेगसेथ, जिन्होंने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रणनीति बनाई। इराक और अफगानिस्तान युद्ध के जांबाज और 5 बेस्टसेलर किताबों के लेखक ने कैसे हिलाया मादुरो का किला।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 03, 2026

Pete Hegseth Mastermind

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मास्टरमाइंड पीट हेगसेथ। (फोटो: AI Generated)

Pete Hegseth Mastermind: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब अमेरिकी मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थीं, तब पूरी दुनिया एक ही नाम की चर्चा कर रही थी- पीट हेगसेथ (Pete Hegseth)। अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री हेगसेथ ही वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेनेजुएला पर इस घातक 'सर्जिकल स्ट्राइक' का खाका तैयार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट भरोसेमंद और युद्ध कला के माहिर हेगसेथ ने इस ऑपरेशन को इतनी सूझबूझ और सटीकता से अंजाम दिया कि मादुरो शासन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पीट हेगसेथ केवल कागजी रणनीतिकार नहीं हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना की इन्फेंट्री (Infantry) में एक अधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं। उनके पास इराक और अफगानिस्तान जैसे बेहद खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में सीधे लड़ने का लंबा अनुभव है। उन्होंने अपनी वीरता के लिए कई सैन्य सम्मान भी प्राप्त किए हैं। यही कारण है कि वेनेजुएला के दुर्गम इलाकों और 'नार्को-टेररिज्म' के ठिकाने ध्वस्त करने के लिए उन्होंने किसी किताबी रणनीति के बजाय अपने युद्ध के जमीनी अनुभव का इस्तेमाल किया।

कलम और बंदूक का अनोखा मेल

हेगसेथ की शख्सियत के दो पहलू हैं। जहाँ एक तरफ वे युद्ध के मैदान में बंदूक थामे हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे एक प्रखर लेखक भी हैं। उन्होंने अब तक 5 किताबें लिखी हैं, जिनमें उन्होंने अमेरिकी सैन्य शक्ति, राजनीति और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की है। उनकी ये किताबें उनके कट्टर राष्ट्रवादी और आक्रामक रक्षा दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और यही तेवर आज काराकास की गलियों में मिसाइलों के रूप में दिखाई दे रहे हैं।

वेनेजुएला मिशन का 'मास्टरप्लान' बनाया

विशेषज्ञों के अनुसार, हेगसेथ ने 'शॉक एंड ऑ' (Shock and Awe) की तर्ज पर इस मिशन को डिजाइन किया। उनका उद्देश्य केवल बमबारी करना नहीं, बल्कि मादुरो शासन के संचार तंत्र (Communication) और कमांड सेंटर को पूरी तरह अपाहिज बनाना था। प्रिंसटन और हार्वर्ड जैसे संस्थानों से शिक्षित हेगसेथ ने अक्लमंदी और सैन्य बल का ऐसा संतुलन बनाया कि वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम (रूस और चीन द्वारा समर्थित) भी अमेरिकी स्ट्राइक को भांप नहीं सका।

हेगसेथ की नीति पर दुनिया ने क्या कहा ?

चीन और रूस: दोनों देशों ने हेगसेथ की रणनीति को "बेहद खतरनाक और आक्रामक" बताया है। रूसी विशेषज्ञों का कहना है कि हेगसेथ अंतरराष्ट्रीय नियमों की परवाह किए बिना 'एकतरफा' फैसले ले रहे हैं।

ईरान: तेहरान ने इसे एक "सैन्य तानाशाही" का उदय बताया है और आशंका जताई है कि हेगसेथ का अगला निशाना मध्य पूर्व के देश हो सकते हैं।

अमेरिकी जनता: अमेरिका में उनके समर्थकों ने इस स्ट्राइक को 'राष्ट्रीय गौरव' की बहाली बताया है, जबकि आलोचक इसे एक नया युद्ध शुरू करने की शुरुआत बता रहे हैं।

आखिर अब आगे क्या होगा ?

मादुरो की हिरासत: ट्रंप के दावे के बाद अब हेगसेथ का अगला कदम वेनेजुएला में एक 'अस्थाई शांति परिषद' का गठन करना हो सकता है।

सैनिक तैनाती: पेंटागन अब काराकास के मुख्य हवाई अड्डों और तेल क्षेत्रों पर अमेरिकी सैनिकों की जमीनी तैनाती (Ground Boots) पर विचार कर रहा है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके।

सुरक्षा परिषद में जवाब: हेगसेथ को जल्द ही इस सैन्य कार्रवाई के कानूनी आधार को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जवाब देना होगा।

तेल और अर्थव्यवस्था पर असर

इस हमले का एक बड़ा एंगल 'ऊर्जा बाज़ार' है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। हेगसेथ की इस स्ट्राइक के बाद वैश्विक कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में 15% से 20% का उछाल देखा जा रहा है। यदि अमेरिकी सेना तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर लेती है, तो यह आने वाले दशक के लिए वैश्विक तेल राजनीति का चेहरा बदल देगा। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वेनेजुएला पर निर्भर रहे हैं, उनके लिए यह सप्लाई चेन का बड़ा संकट बन सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Jan 2026 06:10 pm

Published on:

03 Jan 2026 06:09 pm

Hindi News / World / Attack on Venezuela: अमेरिकी हमलों के पीछे रहता है इस शख्स का दिमाग, खुद लड़ चुके हैं कई जंग, लिख चुके हैं 5 किताबें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़के किम जोंग उन, अमेरिका को दी विश्व युद्ध की चेतावनी

Kim Jong-un
विदेश

Sathya Sai Baba: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का भारत से है गहरा नाता। जानें कैसे एक बस ड्राइवर बना देश का मुखिया और क्यों है उसकी अटूट श्रद्धा सत्य साईं बाबा में।

Sathya Sai Baba Nicolás Maduro
विदेश

कौन हैं मारिया कोरिना मचाडो? मादुरो के बाद वेनेजुएला की अगली नेता मानी जा रहीं

Maria Machado
विदेश

US Delta Force ने किया था बगदादी का खात्मा, अब पत्नी समेत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, जानें कितनी खतरनाक है ये फोर्स

US Delta Force
विदेश

क्या सद्दाम हुसैन जैसा होगा मादुरो का अंत? ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद धुआं-धुआं हुआ वेनेजुएला, दहल उठी दुनिया!

US attack on Venezuela
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.