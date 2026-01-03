Attack on Venezuela: अमेरिकी हमलों के पीछे रहता है इस शख्स का दिमाग, खुद लड़ चुके हैं कई जंग, लिख चुके हैं 5 किताबें

Pete Hegseth Mastermind: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब अमेरिकी मिसाइलें सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थीं, तब पूरी दुनिया एक ही नाम की चर्चा कर रही थी- पीट हेगसेथ (Pete Hegseth)। अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री हेगसेथ ही वह व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेनेजुएला पर इस घातक 'सर्जिकल स्ट्राइक' का खाका तैयार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट भरोसेमंद और युद्ध कला के माहिर हेगसेथ ने इस ऑपरेशन को इतनी सूझबूझ और सटीकता से अंजाम दिया कि मादुरो शासन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पीट हेगसेथ केवल कागजी रणनीतिकार नहीं हैं। उन्होंने अमेरिकी सेना की इन्फेंट्री (Infantry) में एक अधिकारी के रूप में सेवाएं दी हैं। उनके पास इराक और अफगानिस्तान जैसे बेहद खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में सीधे लड़ने का लंबा अनुभव है। उन्होंने अपनी वीरता के लिए कई सैन्य सम्मान भी प्राप्त किए हैं। यही कारण है कि वेनेजुएला के दुर्गम इलाकों और 'नार्को-टेररिज्म' के ठिकाने ध्वस्त करने के लिए उन्होंने किसी किताबी रणनीति के बजाय अपने युद्ध के जमीनी अनुभव का इस्तेमाल किया।