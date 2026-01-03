US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
US Attack On Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात पैदा हो गए हैं। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए यह दावा किया है कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है। अमेरिका की इस कार्रवाई की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। रूस, चीन और ईरान समेत कई देशों ने इस हमले की आलोचना करते हुए वेनेजुएला का समर्थन किया है।
राष्ट्रपति मादुरो ने दावा किया है कि अमेरिका उनके तेल और खनिज के भंडारों पर कब्जा करना चाहता है और इसी के चलते उसने यह हमला किया है। मादुरो के अनुसार ट्रंप उनकी सरकार गिराना चाहते हैं और उनके देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को बलपूर्वक तोड़ना चाहते हैं। रूस ने भी वेनेजुएला के इन दावों का समर्थन किया है। रूस ने इस हमले को खुली आक्रामकता बताते हुए इसकी निंदा की है। रूस ने इस बात का समर्थन किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहता है।
हालांकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ यह कार्रवाई ड्रग तस्करी पर नियंत्रण पाने के लिए की है। ट्रंप कई बार वेनेजुएला में बढ़ रही ड्रग्स की तस्करी को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने अगस्त से ही कैरिबियन सागर में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती करते हुए वेनेजुएला पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला में कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के संकेत भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ड्रग तस्करी में इस्तेमाल होने वाली वेनेजुएला की नावों को निशाना बनाएगा।
इन चेतावनियों के बाद अब आखिरकार ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। इन हमलों की शुरुआत शनिवार तड़के करीब 2 बजे हुई थी। इस दौरान एक के बाद एक लगातार कई हवाई हमले हुए। अमेरिका ने वेनेजुएला के बड़े सैन्य ठिकानों और चार शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें कराकास के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहर शामिल है। इन धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई थी और आसमान में विमान भी उड़ते देखे गए। इन धमाकों से इमारतें हिलने लगी और चारों तरफ धुआं- धुआं फैल गया। इन हमलों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग