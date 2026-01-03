US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

US Attack On Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात पैदा हो गए हैं। इन हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए यह दावा किया है कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है। अमेरिका की इस कार्रवाई की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। रूस, चीन और ईरान समेत कई देशों ने इस हमले की आलोचना करते हुए वेनेजुएला का समर्थन किया है।