इमरान खान के समर्थन में कव्वाली पड़ी भारी, सिंगर पर दर्ज हुई FIR

इमरान खान (ANI)
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकार, पुलिस और सेना की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि अगर देश के किसी भी हिस्से में इमरान खान के समर्थन में आवाज उठती है, तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता नजर आ रहा है। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसने पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी है।
लाहौर के ऐतिहासिक शालीमार गार्डन में आयोजित एक सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इमरान खान से जुड़ा गाना प्रस्तुत करने पर पुलिस ने एक कव्वाल के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह घटना रविवार, 4 जनवरी की बताई जा रही है।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी कव्वाल फराज खान ने कार्यक्रम के दौरान इमरान खान के लिए मशहूर गाना “कैदी नंबर 804” गाया। प्रशासन का कहना है कि इस गाने के जरिए एक गैर-राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई।
इस मामले में शिकायतकर्ता शालीमार गार्डन के प्रभारी जमीरुल हसन हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह कार्यक्रम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक संगीत और सांस्कृतिक नाइट थी, जिसका उद्देश्य पूरी तरह गैर-राजनीतिक था। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग मौजूद थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कव्वाल और उनके साथियों ने कुछ दर्शकों की मांग पर यह गाना गाया, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि ऐसा करना माहौल को बिगाड़ सकता है।
जमीरुल हसन का कहना है कि इस विवादास्पद गाने से अशांति या हिंसा फैलने का खतरा पैदा हो सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी गायक और उसके साथियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर लोगों को भड़काने की कोशिश की।
