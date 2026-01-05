इमरान खान के समर्थन में कव्वाली पड़ी भारी, सिंगर पर दर्ज हुई FIR

इस मामले में शिकायतकर्ता शालीमार गार्डन के प्रभारी जमीरुल हसन हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि यह कार्यक्रम वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक संगीत और सांस्कृतिक नाइट थी, जिसका उद्देश्य पूरी तरह गैर-राजनीतिक था। कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोग मौजूद थे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कव्वाल और उनके साथियों ने कुछ दर्शकों की मांग पर यह गाना गाया, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए था कि ऐसा करना माहौल को बिगाड़ सकता है।