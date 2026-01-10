ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा – “अगर हमने कुछ नहीं किया तो रूस-चीन…”

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे और तब हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहेंगे। मैं आसान तरीके से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब कोई चीज़ हमारी होती है, तो हम उसकी रक्षा करते हैं। ओबामा ने ईरान के साथ जो भयानक समझौता किया था, उसका क्या नतीजा निकला, सबके सामने हैं। वो एक अल्पकालिक समझौता था। देशों को स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। हमें ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेकर उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन या रूस ऐसा करेंगे।"