10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा – “अगर हमने कुछ नहीं किया तो रूस-चीन…”

अराष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के विषय में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बयान में रूस और चीन का भी ज़िक्र किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 10, 2026

Donald Trump

Donald Trump (Photo - Video screenshot)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने जब से दूसरी बार कार्यभार संभाला है, तभी से ग्रीनलैंड (Greenland) पर उनका रुख साफ रहा है। वह कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह चुके हैं। ग्रीनलैंड, डेनमार्क (Denmark) और दुनियाभर के कई देश इस मामले में ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति अपने रुख पर कायम हैं। इस मामले में अब ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है।

"अगर हमने कुछ नहीं किया तो रूस-चीन..."

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ करेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा कर लेंगे और तब हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहेंगे। मैं आसान तरीके से समझौता करना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब कोई चीज़ हमारी होती है, तो हम उसकी रक्षा करते हैं। ओबामा ने ईरान के साथ जो भयानक समझौता किया था, उसका क्या नतीजा निकला, सबके सामने हैं। वो एक अल्पकालिक समझौता था। देशों को स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। हमें ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेकर उसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीन या रूस ऐसा करेंगे।"

डेनमार्क की चेतावनी

ग्रीनलैंड मामले पर डेनमार्क (Denmark) की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन (Mette Frederiksen) ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, तो डेनमार्क की सेना पहले गोली मारेगी और बाद में सवाल करेगी। फ्रेडरिक्सन ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़े का किसी भी तरह का सैन्य प्रयास नाटो (NATO) के अंत का संकेत होगा। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ ही डेनमार्क भी नाटो का सदस्य है।

डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड

ग्रीनलैंड एक स्वायत्तशासी क्षेत्र है, लेकिन डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूरोप (Europe) भी ट्रंप के खिलाफ है और उन्हें किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई न करने की सलाह दी है।

ट्रंप को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड?

ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्ज़े के बारे में ट्रंप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ग्रीनलैंड में रूस (Russia) और चीन (China) का प्रभाव बढ़ता जाएगा। हालांकि ट्रंप के 'ग्रीनलैंड मिशन' के पीछे सिर्फ यही वजह नहीं है। दरअसल ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जिस पर लंबे समय से ट्रंप की नज़र है। जिस तरह ट्रंप ने वेनेज़ुएला (Venezuela) के तेल भंडार पर कब्ज़ा किया है, उसी तरह वह ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Published on:

10 Jan 2026 07:10 am

Hindi News / World / ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा – “अगर हमने कुछ नहीं किया तो रूस-चीन…”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में 'भूख की क्रांति': 31 प्रांतों में फैली भीषण बगावत, ट्रंप ने पूर्व प्रिंस को बुलाया, क्या गिरने वाला है मुल्ला शासन?

Iran Protest 2026
विदेश

ट्रंप का 'ईगो' या भारत का 'स्वाभिमान'? ट्रेड डील पर अमेरिकी दावों की विदेश मंत्रालय ने खोली पोल, दिया करारा जवाब!

pm modi and Donald Trump
विदेश

भारत और बांग्लादेश में ठनी! हमारे गुनहगार को पनाह दे रहा है हिंदुस्तान, बांग्लादेश के नए आरोपों से मचा हड़कंप

Osman Hadi
विदेश

‘समुद्र पर अपना अधिकार’, अमेरिका ने एक और तेल टैंकर को किया जब्त; जानें वेनेजुएला से क्या है संबंध

अमेरिका ने तेल टैंकर किया जब्त
विदेश

खून से सनी बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल; ईरान में विरोध प्रदर्शन हुए भयावह

Iranian Old Woman Protest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.