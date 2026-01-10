10 जनवरी 2026,

शनिवार

विदेश

“मादुरो की तरह ट्रंप को किडनैप कर लेना चाहिए”, ईरानी नेता की धमकी

ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच अब एक ईरानी नेता ने ट्रंप को उठाने की धमकी दे दी है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 10, 2026

Iranian leader urges to capture Donald Trump in Maduro-style

Iranian leader urges to capture Donald Trump in Maduro-style (Photo - Patrika Graphics)

ईरान (Iran) एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता में गुस्सा है। ईरानी रियाल में लगातार गिरावट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से ईरान की जनता शासन के खिलाफ हो गई है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अब एक ईरानी नेता ने ट्रंप को धमकी दे दी है।

"मादुरो की तरह ट्रंप को किडनैप कर लेना चाहिए"

ईरान के नेता हसन रहीमपुर अजघादी (Hassan Rahimpour Azghadi) ने ट्रंप को मादुरो की तरह किडनैप करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान को ट्रंप के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसा अमेरिका ने मादुरो के साथ किया। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ कल्चरल रेवोल्यूशन के सदस्य अजघादी ने ट्रंप को ईरान विरोधी रुख के लिए कीमत चुकाने की चेतावनी दी और कहा कि ट्रंप को उठाने की कार्रवाई उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान या बाद में भी हो सकती है।

ट्रंप नहीं आ रहे धमकियाँ देने से बाज़

ईरान में जारी सरकार-विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप कई मौकों पर ईरान को धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ईरानी सुरक्षा बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना जारी रखते हैं, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। ट्रंप ने ख़ामेनेई को धमकी दी है कि अमेरिका वहीं मारेगा, जहाँ ईरान को सबसे ज़्यादा दर्द होगा।

अमेरिका-ईरान में बढ़ा तनाव

ईरान में चल रहे तनाव के बीच ट्रंप की लगातार धमकियों से अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ गया है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है और पिछले साल इज़रायल-ईरान जंग में भी अमेरिका ने इज़रायल का साथ देते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी।

Updated on:

10 Jan 2026 10:55 am

Published on:

10 Jan 2026 10:29 am

