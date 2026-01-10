“मादुरो की तरह ट्रंप को किडनैप कर लेना चाहिए”, ईरानी नेता की धमकी

ईरान (Iran) एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों की आग में झुलस रहा है। दिसंबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब देश के सभी 31 प्रांतों और 100 से ज़्यादा शहरों में फैल चुके हैं। देश में आर्थिक संकट की वजह से जनता में गुस्सा है। ईरानी रियाल में लगातार गिरावट हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और इसी वजह से ईरान की जनता शासन के खिलाफ हो गई है। अली खामेनेई (Ali Khamenei) के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और कई लोग रेजा पहलवी (Reza Pahlavi) का समर्थन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईरान में लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अब एक ईरानी नेता ने ट्रंप को धमकी दे दी है।