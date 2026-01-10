ईरान में ऐसी जगह हमला करेंगे, जहां बहुत तकलीफ होगी, ट्रंप ने दे डाली एक और बड़ी चेतावनी

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक उस आदमी (ट्रंप) की बात है जो वहां घमंड और अकड़ के साथ बैठा है, पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहा है, उसे भी पता होना चाहिए कि आमतौर पर दुनिया के तानाशाह और घमंडी ताकतें जैसे फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे लोग ठीक उसी समय हटा दिए गए जब वे अपने घमंड के चरम पर थे। इसे भी हटा दिया जाएगा।