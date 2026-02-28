28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

विदेश

70 साल के मौलाना ने रचाई 22 साल की दुल्हन से शादी, फोटो, Video वायरल

Viral Wedding: पाकिस्तान के रावलपिंडी में 70 वर्षीय हकीम बाबर ने 22 साल की युवती से निकाह कर सबको चौंका दिया। इस शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 28, 2026

पाकिस्तानी वायरल शादी (X-@MukAn_X)

Pakistani Viral Wedding: पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई एक अनोखी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 70 साल के हकीम बाबर ने 22 साल की युवती से निकाह किया है। दोनों के उम्र में 48 साल का अंतर है। शादी के बाद सामने आए उनके ब्राइडल फोटोशूट और वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है।

70 साल का दूल्हा, 22 साल की दुल्हन

शादी के बाद कपल ने पारंपरिक अंदाज में खूबसूरत फोटोशूट करवाया। इन तस्वीरों और वीडियोज़ को जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, वे तेजी से वायरल हो गए। एक वीडियो क्लिप में दुल्हन बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर के लोकप्रिय गाने दिल दियां गल्लां को गाते हुए नजर आती है, जबकि दूल्हा भी सुर में उनका साथ देते दिख रहे हैं। यह दृश्य लोगों को हैरान भी कर रहा है।

ब्राइडल फोटोशूट वायरल

70 वर्षीय हकीम बाबर और उनकी 22 साल की दुल्हन का निकाह इन दिनों सोशल मीडिया की सबसे वायरल स्टोरी बन चुकी है।

उम्र सिर्फ एक नंबर है -हकीम बाबर

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हकीम बाबर ने कहा है कि यह शादी दोनों की आपसी सहमति से हुई है। उनका कहना है कि सच्चे प्रेम के सामने उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी तलाकशुदा हैं और दोनों ने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सोच-समझकर यह फैसला लिया है। दुल्हन ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि सच्चा प्यार उम्र की सीमाओं में बंधा नहीं होता और यह रिश्ता उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है।

Published on:

28 Feb 2026 09:51 am

Hindi News / World / 70 साल के मौलाना ने रचाई 22 साल की दुल्हन से शादी, फोटो, Video वायरल

