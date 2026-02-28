70 साल के मौलाना ने रचाई 22 साल की दुल्हन से शादी, फोटो, Video वायरल

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हकीम बाबर ने कहा है कि यह शादी दोनों की आपसी सहमति से हुई है। उनका कहना है कि सच्चे प्रेम के सामने उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी तलाकशुदा हैं और दोनों ने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार सोच-समझकर यह फैसला लिया है। दुल्हन ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि सच्चा प्यार उम्र की सीमाओं में बंधा नहीं होता और यह रिश्ता उन्होंने अपनी इच्छा से स्वीकार किया है।