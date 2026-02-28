28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्या नहीं होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ओमान का दावा – “कभी परमाणु हथियार बनाने वाला सामान नहीं रखेगा ईरान”

US-Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच अब ओमान के विदेश मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे लगता है कि दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 28, 2026

Ali Khamenei and Donald Trump

Ali Khamenei and Donald Trump (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार ईरान को युद्ध की धमकियाँ दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के पास शक्तिशाली नौसेना बेड़ा भी तैनात कर दिया है जिसमें कई वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना भी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ युद्ध झेलने की क्षमता ईरान में नहीं है और यह बात सभी को पता है। इसी बीच अब ओमान (Oman) के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है।

परमाणु हथियार नहीं रखने के लिए राज़ी हुआ ईरान

ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी (Badr bin Hamad Al Busaidi) ने कहा है कि अमेरिका के साथ तीसरे दौर की बातचीत में ईरान ने सहमति जताई है कि वो कभी भी परमाणु हथियार और परमाणु हथियार बनाने वाला सामान नहीं रखेगा। बुसैदी ने कहा कि ईरान ने 'ज़ीरो स्टॉकपाइलिंग' पर सहमति जताते हुए संवर्धित यूरेनियम का कोई भंडारण न रखने को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम बहुत ज़रूरी होता है और अमेरिका शुरू से ही इस बात का खिलाफ है कि ईरान की तरफ से यूरेनियम का भंडारण किया जा रहा है।

क्या नहीं होगा युद्ध?

अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त मानने के लिए ईरान राज़ी हो गया है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या अब दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा? दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और इसी वजह से कई देशों ने ईरान से अपने डिप्लोमैट्स को निकालने के साथ ही अपने नागरिकों को भी जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "हमें एक बड़ा फैसला लेना है। यह आसान फैसला नहीं है। ईरान हमसे समझौता करना चाहता है लेकिन यह ज़रुरी है कि समझौता सार्थक हो। अमेरिका आसानी से ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन मैं इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता हूं। पर ईरानी शासन बहुत ही अड़ियल और खतरनाक है।" ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध का खतरा टल गया है। हालांकि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का सामान नहीं रखने की शर्त को मानने से ट्रंप ईरान पर हमला का विचार छोड़ सकते हैं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग
विदेश
War between Pakistan and Afghanistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Feb 2026 10:10 am

Published on:

28 Feb 2026 09:57 am

Hindi News / World / क्या नहीं होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ओमान का दावा – “कभी परमाणु हथियार बनाने वाला सामान नहीं रखेगा ईरान”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

70 साल के मौलाना ने रचाई 22 साल की दुल्हन से शादी, फोटो, Video वायरल

विदेश

कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, मलेशिया में सूरज की रोशनी से चमकती हैं सड़कें

Glowing road in Malaysia
विदेश

अब कांच करेगा हार्ड ड्राइव का काम, 10,000 साल तक सुरक्षित रहेगा डेटा

Glass as hard drive
विदेश

एक चूक और 7 हज़ार रोबोट कंट्रोल में आ गए

Robot vacumms
विदेश

Donald Trump On Pakistan-Afghanistan War: क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में दखल देगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने कही यह बात

Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.