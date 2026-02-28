क्या नहीं होगा अमेरिका-ईरान युद्ध? ओमान का दावा – “कभी परमाणु हथियार बनाने वाला सामान नहीं रखेगा ईरान”

अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त मानने के लिए ईरान राज़ी हो गया है। ऐसे में मन में सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या अब दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा? दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और इसी वजह से कई देशों ने ईरान से अपने डिप्लोमैट्स को निकालने के साथ ही अपने नागरिकों को भी जल्द से जल्द ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "हमें एक बड़ा फैसला लेना है। यह आसान फैसला नहीं है। ईरान हमसे समझौता करना चाहता है लेकिन यह ज़रुरी है कि समझौता सार्थक हो। अमेरिका आसानी से ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन मैं इस मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहता हूं। पर ईरानी शासन बहुत ही अड़ियल और खतरनाक है।" ऐसे में अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि युद्ध का खतरा टल गया है। हालांकि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का सामान नहीं रखने की शर्त को मानने से ट्रंप ईरान पर हमला का विचार छोड़ सकते हैं।