America Iran Conflict: क्या अमेरिका करने वाला है हमला? ईरान में कई देशों ने खाली किए दूतावास, रुबियो के बयान से मची खलबली

America Iran tension: मध्य एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने को लेकर बात अब तक नहीं बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छा होता अगर हम इसे सेना के बिना कर पाते, लेकिन कभी-कभी आपको इसे उसके साथ करना पड़ता है। हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। उसके आसपास भी कोई नहीं है। मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कभी-कभी आपको करना पड़ता है। देखेंगे क्या होता है।