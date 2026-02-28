Israel attacks Iran: PM मोदी के इजरायल दौरे से लौटते ही बड़ा हमला, ईरान पर गिरी कई मिसाइलें, तेल अवीव में…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25-26 फरवरी 2026 को इजरायल की दो दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पूरी की। यह उनकी 2017 के बाद दूसरी इजरायल यात्रा थी, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' (Special Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया।यात्रा के पहले दिन 25 फरवरी को पीएम मोदी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने इजरायली संसद (Knesset) को संबोधित किया, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जताई।