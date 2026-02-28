Israel-Iran War : मिसाइलें, तोपें और लाखों सैनिक: इजरायल की हाई-टेक सेना के आगे कितना टिकेगा ईरान ?

Israel-Iran War : रमजान के पवित्र महीने में मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की शांति एक बार फिर बारूद के धुएं (Tehran bomb blast during Ramadan) में खो गई है। इजरायल ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना (Israel Iran war latest update) बनाया है। तेहरान के भीतर हुए 3 बड़े बम धमाकों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इन धमाकों के बाद सीजफायर (युद्ध विराम) की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर एक पूर्णकालिक युद्ध छिड़ता है, तो इजरायल और ईरान की डिफेंस पावर (Iran Israel military power comparison) के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ेगा। आइए मीडिया रिपोटर्स के अनुसार ताजा आंकड़ों और सैन्य क्षमता के आधार पर समझते हैं कि इस जंग (Middle East tension news today) में किसका पलड़ा भारी है।