Iran–Israel war: अमेरिका ने शुरू किया ईरान पर हमला, समुद्र से दागी मिसाइलें

बता दें कि, लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। अमेरिका लंबे समय से ईरान के आसपास ओमान की खाड़ी में अपना सैन्य बेड़ा बढ़ा रहा था। युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप, रॉजर्स वारशिप और मिसाइल सिस्टम को ईरान के पास तैनात किए हुए थे। बिल्कुल इसी तरह की रणनीति वेनेजुएलाई राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले भी अमेरिका ने अपनाई थी। अमेरिका ने वेनेजुएला की समुद्री सीमा के करीब कैरेबियन सागर में अपने जंगी बेड़े तैनात किए थे और फिर मादुरो को गिरफ्तार कर लिया था। इसी तरह महीनों तक समुद्री क्षेत्र में दबाव बनाने के बाद अब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है।