भाग गए ईरान के सुप्रीम लीडर! इज़रायल के हमले से पहले ही खामेनेई ने छोड़ा तेहरान

इज़रायल (Israel) ने आज ईरान (Iran) पर हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) में इज़रायल ने हवाई हमले करते हुए कई शहरों को दहला दिया है। इज़रायल ने अमेरिका (United States Of America) के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए ईरान पर हमला किया। इज़रायली हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने समुद्री हमलों से ईरान को दहला दिया। अमेरिका और ईरान के हमलों से ईरान में कई धमाके हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका और ईरान ने इज़रायल ने ईरान में कई सैन्य और खुफिया ठिकानों के साथ ही ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) के निजी आवास पर भी मिसाइल दागी गई और साथ ही उनके दफ्तर के पास भी मिसाइल गिरी।