Iran–Israel War: खामेनेई को मारने की कोशिश, सुप्रीम लीडर का निजी आवास उड़ाया, ऑफिस के पास दागी मिसाइल

अली खामेनेई के ऑफिस के बाहर गिरी मिसाइल (ANI)
Iran–Israel War: मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की शुरुआत हो गई है। इज़रायल (Israel) ने आज ईरान (Iran) पर हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) में मिसाइलों के हमले से भीषण धमाके हुए हैं। बता दें खामेनेई को मारने की कोशिश में सुप्रीम लीडर का निजी आवास उड़ाया और ऑफिस के पास भी हमला किया गया।
इज़रायल पिछले कुछ समय से ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, जिसकी जानकारी अमेरिका को भी होने की बात कही जाती रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजरायल के प्रधानमंत्री (Benjamin Netanyahu) भारतीय प्रधानमंत्री (Narendra Modi) के इजरायल दौरे के बाद कदम उठाने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, दौरे के बाद ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग