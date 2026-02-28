28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

home_icon

विदेश

शुरू हुआ युद्ध, अमेरिका-इज़रायल ने ईरान पर किया हमला

US-Israel Attack Iran: मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत हो गई है। अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमला कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 28, 2026

Israel attacks Iran

Israel attacks Iran

मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की शुरुआत हो गई है। इज़रायल (Israel) ने आज ईरान (Iran) पर हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) में मिसाइलों के हमले से भीषण धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि इज़रायल ने अमेरिका (United States Of America) के इशारे पर ही ईरान पर मिसाइलें दागीं हैं और यह हमला दोनों देशों का जॉइंट ऑपरेशन है। पिछले काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका और ईरान में जल्द ही युद्ध शुरू हो सकता है और आज, शनिवार, 28 फरवरी को युद्ध का बिगुल बज गया है। हालांकि हमला अमेरिका ने सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि इज़रायल ने किया, जो कुछ हद तक हैरान करने वाली बात है।

अमेरिका ने समुद्र से किया हमला

इज़रायली हवाई हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर समुद्र से हमले शुरू कर दिए हैं। गौरतलब है अमेरिका ने पहले से ही ईरान के समुद्र के पास एक शक्तिशाली नौसेना बेड़ा तैयार किया गया था।

पीएम मोदी के दौरे के बाद किया हमला

इज़रायल पिछले कुछ समय से ईरान पर हमले की तैयारी में था जिसकी पूरी जानकारी अमेरिका को थी। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) के इज़रायल दौरे का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू का प्लान पीएम मोदी के इज़रायल दौरे के बाद ईरान पर हमला करना था और ऐसा ही हुआ। असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी कहा था कि पीएम मोदी के दौरे के बाद इज़रायल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जा सकता है।

खामेनेई के दफ्तर के पास हमला

बताया जा रहा है कि इज़रायल ने ईरान में कई जगहों पर हमले किए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) के दफ्तर के पास भी इज़रायल ने मिसाइल दागी है और जोरदार धमाका हुआ है। इज़रायली हमले से ईरान में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इज़रायल ने ईरान में कई सैन्य और खुफिया ठिकानों के साथ ही ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के ठिकानों को भी निशाना बनाया है।

अलर्ट पर दोनों देश

इज़रायल के ईरान पर हमले के बाद दोनों देश अलर्ट पर है। दोनों देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। दोनों देशों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और लगातार कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ईरान भी जल्द ही इज़रायल के हमले का जवाब दे सकता है।

दोनों देशों ने बंद किया एयरस्पेस

इज़रायल और ईरान दोनों ने ही अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। तेल अवीव एयरपोर्ट (Tel Aviv) पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके साथ ही इराक (Iraq) ने भी अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि इराक के एयरस्पेस के ज़रिए ही इज़रायल ने ईरान पर हमला किया है।

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Feb 2026 01:04 pm

Published on:

28 Feb 2026 12:09 pm

Hindi News / World / शुरू हुआ युद्ध, अमेरिका-इज़रायल ने ईरान पर किया हमला

