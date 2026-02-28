शुरू हुआ युद्ध, अमेरिका-इज़रायल ने ईरान पर किया हमला

मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की शुरुआत हो गई है। इज़रायल (Israel) ने आज ईरान (Iran) पर हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) में मिसाइलों के हमले से भीषण धमाके हुए हैं। बताया जा रहा है कि इज़रायल ने अमेरिका (United States Of America) के इशारे पर ही ईरान पर मिसाइलें दागीं हैं और यह हमला दोनों देशों का जॉइंट ऑपरेशन है। पिछले काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थीं कि अमेरिका और ईरान में जल्द ही युद्ध शुरू हो सकता है और आज, शनिवार, 28 फरवरी को युद्ध का बिगुल बज गया है। हालांकि हमला अमेरिका ने सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि इज़रायल ने किया, जो कुछ हद तक हैरान करने वाली बात है।