Israel Iran war latest update: ‘अब इस युद्ध का अंत तुम्हारे हाथ में नहीं…’ इजरायली हमले पर आई ईरान की पहली प्रतिक्रिया

अमेरिका-ईरान में जंग। (Photo-IANS)
Israel Iran war latest update: इजरायली हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा कि अब इस युद्ध का अंत इजरायल के हाथ में नहीं है। इजरायल ने आज ईरान की राजधानी तेहरान पर कई मिसाइल दागे। एक मिसाइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के ऑफिस बाहर गिरी। माना जा रहा है कि इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर को खत्म करने की प्लानिंग थी।
ईरान पर मिसाइल अटैक करने के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद तेजी से एक्टिव हो गई है। उसने ईरानी जनता से विद्रोह की अपील की है। इस्लामिक रीजिम हटाने के लिए मोसाद ने कहा कि हमने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है। मोसाद ने कहा कि हम ईरानी जनता का गौरव वापस लेकर आएंगे।
