Israel Iran war latest update: ‘अब इस युद्ध का अंत तुम्हारे हाथ में नहीं…’ इजरायली हमले पर आई ईरान की पहली प्रतिक्रिया

Israel Iran war latest update: इजरायली हमले के बाद ईरान की प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा कि अब इस युद्ध का अंत इजरायल के हाथ में नहीं है। इजरायल ने आज ईरान की राजधानी तेहरान पर कई मिसाइल दागे। एक मिसाइल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के ऑफिस बाहर गिरी। माना जा रहा है कि इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर को खत्म करने की प्लानिंग थी।