Iran–Israel war: ईरान में इन जगहों को बनाया गया निशाना, 30 ठिकानों पर दागी मिसाइलें

Iran–Israel Conflict: मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की आग भड़क उठी है। आज इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों से व्यापक हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में मिसाइलें दागीं, जिनके प्रभाव से कई भयावह विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजरायल ने लगभग 30 रणनीतिक ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है।