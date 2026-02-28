28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran–Israel war: ईरान में इन जगहों को बनाया गया निशाना, 30 ठिकानों पर दागी मिसाइलें

इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर मिसाइल हमले किए हैं। इजरायल ने लगभग 30 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 28, 2026

इजरायल ईरान हमला (X-@Partisangirl)

Iran–Israel Conflict: मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की आग भड़क उठी है। आज इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों से व्यापक हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में मिसाइलें दागीं, जिनके प्रभाव से कई भयावह विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजरायल ने लगभग 30 रणनीतिक ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है।

तेहरान में बम धमाके

ईरान की राजधानी में विशेष रूप से रिपब्लिक क्षेत्र के आसपास लगातार कई तेज धमाकों की आवाजें दर्ज की गई हैं। स्थानीय लोगों और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, मिसाइलों के कई निशान शहर के मध्य इलाकों में देखे गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।

आपातकाल की घोषणा

इजरायल के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी है। इस बीच तेल अवीव में सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।

आसमान में लड़ाकू विमान सक्रिय

तेल अवीव और आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमानों की तेज आवाजाही देखी जा रही है। नागरिकों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों के आसपास रहने की सलाह दी गई है ताकि संभावित हमलों से बचाव सुनिश्चित हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

world news

World News in Hindi

Published on:

28 Feb 2026 01:30 pm

Hindi News / World / Iran–Israel war: ईरान में इन जगहों को बनाया गया निशाना, 30 ठिकानों पर दागी मिसाइलें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान पर हुए इजरायली हमले में ईरानी सेना के सुप्रीम कमांडर की मौत

विदेश

US and Israel Strike Iran: ईरान पर हमले के बाद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का आया बड़ा बयान

Benjamin Netanyahu
विदेश

Pakistan-Afghanistan War: पाक-अफगानिस्तान के युद्ध के बीच इस देश के नागरिकों के लिए जारी अलर्ट

विदेश

US-Israel Attack Iran: युद्ध की वजह से एयर इंडिया का विमान इज़रायल से वापस लौटा

US-Israel Attack Iran
विदेश

ईरान ने शुरू किया हमला, इजरायल और अमेरिका को ललकारा

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.