Iran–Israel war: ईरान में इन जगहों को बनाया गया निशाना, 30 ठिकानों पर दागी मिसाइलें

इजरायल ईरान हमला (X-@Partisangirl)
Iran–Israel Conflict: मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध की आग भड़क उठी है। आज इजरायल ने ईरान पर मिसाइलों से व्यापक हमला किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में मिसाइलें दागीं, जिनके प्रभाव से कई भयावह विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं और भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इजरायल ने लगभग 30 रणनीतिक ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है।
ईरान की राजधानी में विशेष रूप से रिपब्लिक क्षेत्र के आसपास लगातार कई तेज धमाकों की आवाजें दर्ज की गई हैं। स्थानीय लोगों और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, मिसाइलों के कई निशान शहर के मध्य इलाकों में देखे गए हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है।
इजरायल के रक्षा मंत्री ने पूरे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी है। इस बीच तेल अवीव में सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है।
तेल अवीव और आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमानों की तेज आवाजाही देखी जा रही है। नागरिकों को बंकरों और सुरक्षित स्थानों के आसपास रहने की सलाह दी गई है ताकि संभावित हमलों से बचाव सुनिश्चित हो सके।
Iran Israel Conflict Latest Updates