विदेश

ईरान ने शुरू किया हमला, इजरायल और अमेरिका को ललकारा

Iran-Israel Conflict: ईरान (Iran) पर हुए इजरायली हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमला शुरू कर दिया है।

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 28, 2026

ईरान ने इजरायल को दी धमकी (X)

Iran–Israel War: ईरान ने भी इजरायल पर हमला शुरू कर दिया है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान के तेहरान, इस्फहान, कराज और अन्य शहरों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले किए गए, जिसमें राजधानी में धमाकों की गूंज सुनी गई और हवा में धुआं उठता देखा गया।

जो युद्ध तुमने शुरू किया, वही हम खत्म करेंगे: ईरान

तेहरान शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उसने इस सैन्य जवाबी कार्रवाई को जरूरतमंद और निर्णायक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया है, जिसमें उसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। जिसके पीछे उन्होंने कहा कि लड़ाई तुमने शुरू की है, उसका अंत हम करेंगे।

इजराइल में अलर्ट

इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। सायरन बजने लगे और स्कूल‑कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

