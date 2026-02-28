ईरान ने शुरू किया हमला, इजरायल और अमेरिका को ललकारा

Iran–Israel War: ईरान ने भी इजरायल पर हमला शुरू कर दिया है। इजरायल और अमेरिका की तरफ से ईरान के तेहरान, इस्फहान, कराज और अन्य शहरों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले किए गए, जिसमें राजधानी में धमाकों की गूंज सुनी गई और हवा में धुआं उठता देखा गया।