OpenAI का ‘अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ वार’ के साथ बड़ा समझौता; क्लासिफाइड नेटवर्क में तैनात होंगे AI मॉडल

समझौते का विवरण साझा करते हुए ऑल्टमैन ने बताया कि OpenAI विशेष तकनीकी सुरक्षा उपाय (Safety Guardrails) विकसित करेगा, ताकि क्लासिफाइड नेटवर्क पर तैनात एआई मॉडल अपेक्षित मानकों और निर्धारित दायरे में कार्य करें। उन्होंने कहा, “एआई सुरक्षा और इसके लाभों का व्यापक वितरण हमारे मिशन के मूल में है। हमारे दो प्रमुख सिद्धांत हैं—घरेलू स्तर पर सामूहिक निगरानी (Mass Surveillance) पर प्रतिबंध और बल प्रयोग के लिए मानवीय जिम्मेदारी, जिसमें स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ भी शामिल हैं। ‘डिपार्टमेंट ऑफ वार’ इन सिद्धांतों से सहमत है और हमने इन्हें अपने समझौते में शामिल किया है।”