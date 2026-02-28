28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

home_icon

विदेश

अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले के फुटेज किए जारी, गृहमंत्री सिराजुद्दीन ने पाक को दी धमकी

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का एक वीडिया जारी किया है और उनके सैन्य ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इसके साथ ही अफगानिस्तानी गृहमंक्षी सिराजुद्दीन हक्कानी ने धमकी दी है कि वो एक दिन में पाक का नक्शा बदल देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 28, 2026

Sirajuddin Haqqani

अफगानिस्तानी गृहमंक्षी सिराजुद्दीन हक्कानी (फोटो- एएनआई)

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव हाल के वर्षों में सबसे गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच सीमा पार हमलों और हवाई बमबारी के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो तालिबान के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान कि वायु सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को ड्रोन हलमों से तबाह कर दिया।

पाक सेना के प्रमुख ठिकानों को बनाया निशाना

इस वीडियो में सैटलाइट फुटेज शामिल है जिसे जारी करते हुए अफगान ने हलमे को सफल बताया है। दावा किया गया है कि इस हमले में पाक सेना के प्रमुख ठिकानों के साथ-साथ कमांड सेंटरों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इन हमलों के दौरान इस्लामाबाद के पास मौजूद फैजाबाद क्षेत्र के एक सैन्य कैंप के अलावा नौशेरा के सैन्य मुख्यालाय, जमरूद की सैन्य टाउनशिप और एबटाबाद के सैन्य परिसर समेत कई जगहों पर धमाके करने का दावा किया जा रहा है।

अफगानिस्तानी गृहमंत्री Sirajuddin Haqqani ने दी धमकी

इन धमाकों का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक के बाद एक पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले होते हुए दिखाई दे रहे है। धमाकों के बाद चारों तरफ आग की लपटें और घुएं के गुब्बारे नजर आ रहे है। पाकिस्तान पर हमला करने के साथ ही अफगानिस्तानी गृहमंत्री ने उन्हें धमकी भी दे डाली है। अफगानिस्तानी गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी (Sirajuddin Haqqani) ने पाकिस्तानी मनें फिदायीन हमले करने की धमकी दी है।

एक दिन में बदल देंगे पाकिस्तान का नक्शा

NATO के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई पर बात करते हुए हक्कानी ने कहा कि अगर तालिबान एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के साथ उसी सख्ती से लड़े तो वो पाकिस्तान का नक्शा फिर से बना सकता है। फिदायीन हमलों की बात करते हुए हक्कानी ने कहा कि उन्होंने मैं खुदा की कसम खाता हूं अगर ऐसा हुआ और हम उस तरह से काम करने लगे तो एक दिन भी पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए काफी है। बता दें कि हक्कानी से एक दिन पहले ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद भी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान कर चुके है।

Published on:

28 Feb 2026 11:21 am

Hindi News / World / अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले के फुटेज किए जारी, गृहमंत्री सिराजुद्दीन ने पाक को दी धमकी

