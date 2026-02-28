अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले के फुटेज किए जारी, गृहमंत्री सिराजुद्दीन ने पाक को दी धमकी

NATO के खिलाफ अफगानिस्तान की लड़ाई पर बात करते हुए हक्कानी ने कहा कि अगर तालिबान एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के साथ उसी सख्ती से लड़े तो वो पाकिस्तान का नक्शा फिर से बना सकता है। फिदायीन हमलों की बात करते हुए हक्कानी ने कहा कि उन्होंने मैं खुदा की कसम खाता हूं अगर ऐसा हुआ और हम उस तरह से काम करने लगे तो एक दिन भी पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए काफी है। बता दें कि हक्कानी से एक दिन पहले ही तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद भी पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर हमलों का ऐलान कर चुके है।