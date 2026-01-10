ईरान में ‘भूख की क्रांति’: 31 प्रांतों में फैली भीषण बगावत, ट्रंप ने पूर्व प्रिंस को बुलाया, क्या गिरने वाला है मुल्ला शासन?

अब तक 45 लोग इन प्रदर्शनों के दौरान मारे जा चुके हैं और करीब 2200 आंदोलनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन इस आंदोलन के दमन का उल्टा असर हो रहा है। आंदोलन में अब हर वर्ग के लोग और दूर-दराज के इलाके भी शामिल हो चुके हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि वो भूखे हैं। जबकि 2022 का हिजाब विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और युवा वर्ग तक सीमित था। जबकि इस बार राजधानी तेहरान से लेकर मशहद, इस्फहान, तबरीज और दर्जनों दूसरे शहरों तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वे मुल्लाओं को जाना होगा के नारे लगा रहे हैं। कोई असर नजर नहीं आ रहा और अब खुद सुप्रीम नेता अली खामेनेई सामने आए और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी ट्रंप को खुश करने को कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के पूर्व शासक रजा पहलवी को मिलने के लिए बुलाया है।