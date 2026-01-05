‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

चीनी विदेश मंत्री ने कहा- हम कभी नहीं मानते कि कोई भी देश दुनिया के पुलिसकर्मी की भूमिका निभा सकता है, न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश होने का दावा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।