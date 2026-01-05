5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

US Action On Venezuela China Angry: चीन ने अमेरिका के वेनेजुएला में हस्तक्षेप का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि कोई देश दुनिया का 'पुलिसकर्मी' नहीं बन सकता। चीन ने एकतरफा दादागिरी के खिलाफ चेतावनी दी है और वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 05, 2026

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

China Reaction On US Action On Venezuela: चीन ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन गिरफ्तार करने के अमेरिकी कदम का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि कोई भी देश दुनिया का 'पुलिसकर्मी' या 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश' नहीं बन सकता।

साथ ही चीन ने अमेरिका को एकतरफा दादागिरी के खिलाफ चेतावनी तक दे डाली है। चीन ने वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की है।

हमेशा धमकी का विरोध करता है चीन- वांग यी

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- चीन हमेशा बल के इस्तेमाल या धमकी का विरोध करता है, साथ ही एक देश की इच्छा को दूसरे देश पर थोपने का भी विरोध करता है।

वांग ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अधिक अस्थिर और आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें एकतरफा दादागिरी तेजी से गंभीर होती जा रही है। वांग ने कहा कि वेनेजुएला में स्थिति में अचानक बदलाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है।

कोई भी देश दुनिया का पुलिसकर्मी नहीं- चीन

चीनी विदेश मंत्री ने कहा- हम कभी नहीं मानते कि कोई भी देश दुनिया के पुलिसकर्मी की भूमिका निभा सकता है, न ही हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी देश खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश होने का दावा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने, मौलिक अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने, सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करने और वैश्विक शांति व विकास की रक्षा के लिए पाकिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अमेरिका की हिरासत में हैं मादुरो

बता दें कि मादुरो को शनिवार को एक सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया था और वह वर्तमान में अमेरिकी हिरासत में हैं। उनकी जगह पर डेल्सी रोड्रिग्ज ने रविवार देर रात वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वेनेजुएला को अमेरिका को पूरी पहुंच देनी होगी या शायद मादुरो से भी बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक

‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

‘दूसरा हमला भी संभव’, ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा- मैं अमेरिकी सरकार को…

वेनेजुएला में एक और अटैक करा सकते हैं ट्रंप, पद संभालते ही रॉड्रिगेज ने दी चुनौती तो भड़क उठे अमेरिकी राष्ट्रपति

Xi Jinping

मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत करो रिहा, किम जोन के बाद चीन ने दी अमेरिका को धमकी

US action against Venezuela, Protest in Delhi against US attack, Indian political parties protest Venezuela,

वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के विरोध में दिल्ली में सड़क पर उतरे ये दल, मोदी सरकार से कर दी ये बड़ी अपील

Nicolas Maduro arrest New York, Maduro five word message video, Venezuela president in US custody,

अमेरिका की कैद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने तोड़ी चुप्पी, कहे ये पांच शब्द

venezuela,india reacts,india reacts to venezuela,india on venezuela,venezuela news,venezuela america,

वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर भारत की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Khadija Ahmed and Zohran Mamdani

US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से गुस्से में किम जोंग, कई मिसाइलें दागीं, टेंशन में अमेरिका!

US Attack Venezuela: गिरफ्तारी के बाद सामने आया मादुरो का पहला Video, ‘बेड़ियों’ में लड़खड़ाते नजर आए राष्ट्रपति

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

05 Jan 2026 11:28 am

Hindi News / World / ‘एकतरफा दादागिरी तो नहीं चलने देंगे’, वेनेजुएला नेता मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन, ट्रंप को दे डाली एक और धमकी!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पुलकित देसाई ने रचा इतिहास, न्यू जर्सी के पहले भारतीय मूल के मेयर चुने गए

Pulkit Desai
विदेश

‘दूसरा हमला भी संभव’, ट्रंप की धमकी के बाद वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने दिया जवाब, कहा- मैं अमेरिकी सरकार को…

विदेश

भारत-US ट्रेड डील पर नया संकट, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी, क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

विदेश

US में EX बॉयफ्रेंड ने किया युवती का कत्ल, पुलिस को सुनाई गुमशुदगी की कहानी, भागकर आया भारत

Karnatak crime
विदेश

Maduro को बिस्तर से उठाया...भागने से रोका, ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' की पूरी कहानी

America Absolute Resolve
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.