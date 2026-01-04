4 जनवरी 2026,

विदेश

US Attack Venezuela: राष्टपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद US ने पूरी दुनिया को दे डाली चेतावनी, कहा- सभी देश को…

US Strikes Venezuela: मार्को रूबियो ने कहा- निकोलस मादुरो और पत्नी की गिरफ्तारी का मकसद दुनिया को बताना है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 04, 2026

राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

US Attack Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर ट्रंप प्रशासन ने एक और प्रतिक्रिया दी है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी का मकसद दुनिया भर की सरकारों और नेताओं को एक साफ संदेश देना था कि जब अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को खतरा होगा, तो अमेरिका निर्णायक कार्रवाई करेगा।

मादुरो वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति नहीं- ट्रंप प्रशासन

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन की घोषणा के बाद रूबियो ने मार-ए-लागो में पत्रकारों से कहा कि मादुरो वेनेजुएला के वैध राष्ट्रपति नहीं हैं और इस बात पर जोर दिया कि भगोड़े के रूप में उनकी स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

रूबियो ने कहा- यह सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। पहले ट्रंप प्रशासन के बाद बाइडेन प्रशासन और मौजूदा प्रशासन के आलावा यूरोपीय संघ व दुनिया भर के कई देशों ने मादुरो को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

मादुरो पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम

रूबियो ने कहा कि मादुरो पर 2020 में अमेरिका में आरोप लगाए गए थे और उन पर 50 मिलियन डॉलर का इनाम था। उन्होंने कहा कि मादुरो के पास इससे बचने के कई मौके थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने टकराव चुना।

रूबियो ने कहा- उन्हें कई बार बहुत उदार प्रस्ताव दिए गए थे और इसके बजाय उन्होंने एक जंगली आदमी की तरह व्यवहार करना चुना।

इस ऑपरेशन को एक व्यापक संकेत के रूप में बताते हुए रूबियो ने कहा कि कुछ नेताओं को लगता है कि वे बिना किसी परिणाम के अमेरिका के साथ खेल खेल सकते हैं।

मादुरो के कामों के बारे में ट्रंप प्रशासन ने बताया

उन्होंने मादुरो के उन कामों को गिनाया, जिनमें ईरान को वेनेजुएला में बुलाना, अमेरिकी तेल संपत्तियों को जब्त करना, अमेरिका में तस्करों को भेजना और हिरासत में लिए गए अमेरिकियों के साथ सौदा करने की कोशिश करना शामिल है।

विदेश मंत्री बोले- कुछ लोग हमेशा खेल खेलना पसंद करते हैं

रूबियो ने कहा- कुछ लोग हर समय खेल खेलना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि अब लोग समझेंगे कि हमारे पास एक राष्ट्रपति हैं।

उन्होंने कहा- अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति खेल खेलने वाले नहीं हैं। जब वह आपसे कहते हैं कि वह कुछ करने जा रहे हैं, जब वह आपसे कहते हैं कि वह किसी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, तो उनका मतलब वही होता है। वह उस पर कार्रवाई करते हैं।

उन्होंने आगे कहा- ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति नहीं हैं जो सिर्फ बातें करेंगे और चिट्ठियां लिखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर वह कहते हैं कि वह किसी बात को लेकर गंभीर हैं, तो उनका मतलब वही होता है।

सासंदों को क्यों नहीं दी गई ऑपरेशन की सूचना?

संसद को सूचना देने के बारे में सवालों का जवाब देते हुए रूबियो ने सांसदों को पहले से जानकारी न देने के प्रशासन के फैसले का बचाव किया।

उन्होंने कहा- यह उस तरह का मिशन नहीं था जिसके बारे में आप संसद को सूचित कर सकें। उन्होंने कहा कि पहले से जानकारी देने से मिशन खतरे में पड़ जाता।

रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऑपरेशन असल में एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई थी। उन्होंने कहा- यह अमेरिकी न्याय के दो भगोड़े आरोपी की गिरफ्तारी थी। उन्होंने कहा कि युद्ध विभाग ने इस मिशन को पूरा करने में न्याय विभाग का साथ दिया।

