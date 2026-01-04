मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत करो रिहा, किम जोन के बाद चीन ने दी अमेरिका को धमकी

चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हवाई हमले और मादुरो दंपती को जबरन हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाना संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। बयान में जोर दिया गया कि चीन इस 'वर्चस्ववादी कृत्य' का कड़ा विरोध करता है और अमेरिका से अपील की कि वह मादुरो तथा उनकी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करे, उन्हें तुरंत रिहा करे और वेनेजुएला की सरकार गिराने के प्रयासों को रोके। चीन ने मुद्दे को संवाद व बातचीत से हल करने का आह्वान किया।