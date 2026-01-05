ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी: ‘प्रदर्शनकारियों पर जुल्म बंद करो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा’

Locked and loaded: दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के प्रति अपना कड़ा रुख साफ कर दिया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वहां के सुरक्षा बलों (US Military Intervention Iran) ने अपने ही देश के प्रदर्शनकारी नागरिकों की हत्या करना बंद नहीं किया, तो उसे "बहुत भारी कीमत"चुकानी पड़ेगी। यह बयान तब आया है जब ईरान में आंतरिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों की लहर तेज हो रही है। ईरान में पिछले कुछ समय से सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र (Iran Protests 2026) होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिक आर्थिक बदहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह दुनिया के किसी भी कोने में मानवाधिकारों के हनन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप की यह चेतावनी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संकेत है कि अमेरिका अब मूकदर्शक बन कर नहीं बैठेगा।