Operation Southern Spear: ईरान ने अमेरिका को दी परिणाम भुगतने की चेतावनी, अमेरिका को बताया आतंकी

ईरान ने वेनेजुएला के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कहा है कि वाशिंगटन ने एक संप्रभु राष्ट्र की गरिमा पर प्रहार किया है। तेहरान ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वेनेजुएला पर हमला केवल एक देश पर हमला नहीं, बल्कि उन सभी राष्ट्रों के लिए चेतावनी है, जो अमेरिकी वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा:"हम वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। यह हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। अमेरिका को यह समझ लेना चाहिए कि 'धौंस की राजनीति' का दौर अब खत्म हो चुका है।"