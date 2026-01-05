‘मादुरो से भी बुरा हाल कर दूंगा’, अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति पर बिगड़े ट्रंप, दे डाली फाइनल चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज। (फोटो- ANI)
डेल्सी रोड्रिग्ज ने रविवार देर रात वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। उधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भयंकर चेतावनी दे दी है।
ट्रंप ने कहा कि उन्हें (डेल्सी रोड्रिग्ज) अमेरिका को वेनेजुएला में देश से लेकर तेल का एक्सेस देना होगा, नहीं तो उन्हें शायद मादुरो से भी बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे।
एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला के संसाधनों, खासकर तेल तक पूरी पहुंच की जरूरत है।
ट्रंप ने कहा- हमें पूरा एक्सेस चाहिए। हमें उनके देश में तेल और दूसरी चीजों तक पहुंच इसलिए चाहिए ताकि हम वेनेजुएला को फिर से ऊपर उठाने में मदद कर सकें।
ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रोड्रिग्ज सही काम नहीं करती हैं तो उन्हें पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी बुरे अंजाम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वह उनसे किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।
ट्रंप ने कहा- मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहता हूं कि उन्हें शायद मादुरो से भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानती हैं कि मादुरो ने तुरंत हार मान ली थी।
मादुरो को शनिवार को एक सैन्य अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया था और वह फिलहाल अमेरिकी हिरासत में हैं।
पद संभालने के तुरंत बाद, रोड्रिग्ज ने शांति और सहयोग का आह्वान करते हुए एक संदेश जारी किया। साथ ही अमेरिका को मिलकर काम करने का न्योता दिया।
इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा- वेनेजुएला की ओर से दुनिया और अमेरिका के लिए एक संदेश है। वेनेजुएला शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। हमारा देश बाहरी खतरों के बिना, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माहौल में रहना चाहता है।
उन्होंने आगे लिखा- हमारा मानना है कि वैश्विक शांति सबसे पहले हर देश के भीतर शांति सुनिश्चित करके बनाई जाती है। हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच और वेनेजुएला और अन्य देशों के बीच संतुलित व सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ने को प्राथमिकता देते हैं, जो संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप पर आधारित हैं।
