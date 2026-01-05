‘मादुरो से भी बुरा हाल कर दूंगा’, अब वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति पर बिगड़े ट्रंप, दे डाली फाइनल चेतावनी

उन्होंने आगे लिखा- हमारा मानना ​​है कि वैश्विक शांति सबसे पहले हर देश के भीतर शांति सुनिश्चित करके बनाई जाती है। हम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच और वेनेजुएला और अन्य देशों के बीच संतुलित व सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर बढ़ने को प्राथमिकता देते हैं, जो संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप पर आधारित हैं।