पाकिस्तान में गिरफ्तार हुई सरबजीत कौर, निकाह और धर्म परिवर्तन के बाद भारत डिपोर्टेशन की तैयारी

सरबजीत कौर गिरफ्तार (Patrika Graphic)
Sarabjit Kaur Arrest: पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रा के दौरान लापता हुईं भारतीय महिला सरबजीत कौर को पाकिस्तानी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन को भी हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सरकार अब सरबजीत को अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है।
पाकिस्तान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (PSGMC) और पाकिस्तानी पंजाब सरकार के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। अरोड़ा के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को ननकाना साहिब के गांव पेहरे वाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की और दोनों को हिरासत में लिया।
पाकिस्तान यात्रा: सरबजीत कौर (कपूरथला की रहने वाली) 4 नवंबर 2025 को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 1932 सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ अमृतसर से अटारी बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान गईं थीं।
लापता होना: जत्था 13 नवंबर को भारत लौटा, लेकिन सरबजीत वापस नहीं आईं। जांच में पता चला कि उनका नाम पाकिस्तान के एग्जिट और भारत के एंट्री रिकॉर्ड में नहीं था।
निकाह और धर्म परिवर्तन: जल्द ही उर्दू में निकाहनामा वायरल हुआ, जिसमें सरबजीत ने इस्लाम अपनाकर नाम नूर हुसैन रख लिया और शेखूपुरा के नासिर हुसैन से निकाह किया। एक वीडियो में सरबजीत ने कहा कि वह नासिर से 9 साल से जानती हैं और स्वेच्छा से इस्लाम कबूल कर रही हैं। उसने बताया कि उसका तलाक हो चुका है।
वीजा उल्लंघन: सरबजीत ने पाकिस्तानी इमिग्रेशन फॉर्म में राष्ट्रीयता और पासपोर्ट नंबर जैसी जरूरी जानकारी नहीं भरी थी, जिससे उन्हें ट्रेस करना मुश्किल हो गया।
नासिर हुसैन का बैकग्राउंड: नासिर हुसैन (उर्फ नासिर ढिल्लों) पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन पर पहले पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए काम करने और जासूसी के आरोप लग चुके हैं। उन्होंने जत्थे का स्वागत भी किया था।
सरबजीत का बैकग्राउंड: कपूरथला के गांव अमानीपुर की सरबजीत के खिलाफ भारत में कई केस दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। उनके दो बेटे हैं और तलाक हो चुका है।
कोर्ट केस: मामला लाहौर हाईकोर्ट पहुंचा। एक तरफ सिख नेता महिंदर पाल सिंह ने सरबजीत को जासूसी का खतरा बताकर गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन की मांग की। दूसरी तरफ सरबजीत और नासिर ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। नवंबर 2025 में कोर्ट ने कहा था कि अगर शादी और धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ तो उन्हें परेशान न किया जाए।
यह मामला वीजा उल्लंघन, ओवरस्टे और सुरक्षा चिंताओं के कारण आगे बढ़ा। अब पाकिस्तानी अधिकारी सरबजीत को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया में जुटे हैं। भारतीय अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है।
