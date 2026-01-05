पाकिस्तान में गिरफ्तार हुई सरबजीत कौर, निकाह और धर्म परिवर्तन के बाद भारत डिपोर्टेशन की तैयारी

कोर्ट केस: मामला लाहौर हाईकोर्ट पहुंचा। एक तरफ सिख नेता महिंदर पाल सिंह ने सरबजीत को जासूसी का खतरा बताकर गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन की मांग की। दूसरी तरफ सरबजीत और नासिर ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। नवंबर 2025 में कोर्ट ने कहा था कि अगर शादी और धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ तो उन्हें परेशान न किया जाए।