पाकिस्तान में गायब हुई भारत की सरबजीत की कहानी में आया फिल्मी ट्विस्ट, 9 साल से नासिर से चल रहा था अफेयर

तीर्थ यात्रा पर पाकिस्तान गई सरबजीत कौर नामक एक भारतीय महिला के वहां एक पाकिस्तानी व्यक्ति से निकाह करने की खबर कुछ समय पहले सामने आई थी। यह मामला सामने आते ही लगातार सवाल उठने लगे कि कहीं सरबजीत को पाकिस्तान में जबरदस्ती तो नहीं रोका गया, या फिर उसे मजबूर कर इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आया है। खबरों के अनुसार, जांच में पता चला है कि जिस पाकिस्तानी व्यक्ति से सरबजीत ने शादी की है, उससे उनका पिछले 9 सालों से अफेयर चल रहा था और उसी से मिलने के लिए वह तीर्थ यात्रा के बहाने पाकिस्तान गई थीं।