सरबजीत कौर बनी नूर हुसैन, पाकिस्तान गई सिख महिला का निकाहनामा वायरल, जानें क्या है पाक का धर्मांतरण नेटवर्क

गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के मौके पर पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शन करने गई सिख महिला ने वहां धर्म बदल कर शादी कर ली है। सरबजीत कौर नामक इस महिला के कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में गायब होने की खबर सामने आई थी। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर सरबजीत का निकानामा वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार उसने अपना नाम बदल कर नूर हुसैन रख लिया है और एक पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी कर ली है। निकाहनामे के अनुसार, सरबजीत ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। हालांकि अभी यह जांच का विषय है कि सरबजीत ने खुद अपना धर्म बदला है या उसका जबरन धर्मांतरण करा के निकाह करवाया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी यही मानना है कि सरबजीत को जबरन पाकिस्तान में पकड़ा गया है।